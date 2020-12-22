«Беларусь проснулась, перемен долго ждать не придется»1
- 22.12.2020, 13:51
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Режим сам подталкивает людей к протестным действиям.
- Весной протестные акции начнутся с новой силой, - уверен пинский блогер Николай Климович. По его мнению, к политическим требованиям белорусов присоединятся еще и социально-экономические, потому что ситуация значительно ухудшается, передает «Радыё Рацыя».
- Беларусь проснулась и движется вперед, - говорит Климович:
- Я рад, что дожил до того времени, когда все-таки Беларусь проснулась. Думаю, что перемены будут и долго ждать не придется. Сейчас каждый пользуется интернетом. Сами власти признают, что в информационном поле они очень сильно проигрывают.
Блогер добавляет, что зимой всегда меньшая политическая активность, а тем более в условиях пандемии. Что касается репрессий, то они наоборот подталкивают людей к выводам и действиям.