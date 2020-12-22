Коронавирус впервые обнаружили в Антарктиде 1 22.12.2020, 14:18

3,267

Среди заразившихся - 26 военнослужащих и десять гражданских.

Антарктида перестала быть единственным континентом, свободным от коронавируса, сообщает австралийская телекомпания ABC (перевод currenttime.tv). Ссылаясь на испаноязычные СМИ, она уточняет, что на чилийской исследовательской базе O'Higgins Riquelme до 36 человек получили положительные тесты на COVID-19.

По словам военных 5-го военного дивизиона ВС Чили, среди заразившихся 26 военнослужащих и десять гражданских – сотрудники компании-подрядчика, которые обслуживают базу.

Всех заболевших вывезли на юг Чили и изолировали, за ними наблюдают врачи, ни у кого из них тяжелых симптомов или осложнений не наблюдается, пишет Sydney Morning Herald. На станцию O'Higgins направили новую команду, которая прошла предварительный карантин и сдала отрицательные тесты.

ВМС Чили 21 декабря также сообщили, что три члена экипажа судна, которое занимается транспортным обслуживанием базы O'Higgins, по возвращении из Антарктики получили положительные тесты на COVID-19. Перед этим рейсом тесты всей команды были отрицательными.

O'Higgins – одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова, ближе к мысу Горн. Телеканал ABC отметил, что до нее сложно добраться даже по меркам Антарктиды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».