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Компания А1 выступила против роста налогов в Беларуси

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  • 22.12.2020, 14:31
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Компания А1 выступила против роста налогов в Беларуси

Это заставит иностранных инвесторов уйти с рынка.

Временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона "Об изменении Налогового кодекса", может негативно повлиять на привлекательность Беларуси для зарубежных инвесторов в случае, если этот документ будет принят, считают игроки рынка, сообщает interfax.by.

Речь идет, в частности, о телекоммуникационной отрасли: для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на 21 февраля 2022 гг. проект изменений предусматривает самое серьезное повышение ставки налога на прибыль: с 18% до 30%. Эти меры призваны компенсировать расходы на борьбу с COVID-19. Однако, по мнению представителей отрасли, они могут повлечь за собой нежелательные экономические последствия, поскольку будут означать ухудшение инвестиционного климата в Беларуси.

"Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией", — прокомментировали предлагаемые изменения в пресс-службе компании А1.

Напомним, под действие предлагаемых проектом закона "Об изменении Налогового кодекса" временных мер попадают все белорусские операторы фиксированной и мобильной связи (А1, МТС, life :), а также beCloud) и РУП "Белтелеком" как оператор по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи.

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