В ожидании Спасителя и перемен 2 Ксендз Вячеслав Барок, krynica.info

22.12.2020, 14:35

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Ксендз Вячеслав Барок

Знание истории прошлого дает смелость сделать еще один шаг в истории будущего, шаг навстречу новой Беларуси.

Ожидание становится невыносимым, если вы не знаете, сколько ждать. Неуверенность в сроках раздражает. В жизненной борьбе наиболее ослаблена неуверенность в численности вражеских сил. Эта ситуация утомительна.

Лично меня, когда я отбывал незаконный приговор в виде десяти дней тюрьмы, меня больше всего раздражала неуверенность в том, выйду ли меня на свободу через 10 дней или нет. Как вы знаете, Следственный комитет до сих пор изучает контент моего YouTube-канала на предмет экстремизма. И поэтому в любой момент я могу сменить место жительства и вернуться туда, откуда приехал неделю назад. И такая неуверенность в завтрашнем дне психологически не воспринимается легко.

Мы можем пройти почти весь жизненный путь и быть на шаг ближе к порогу реализации наших надежд, но никогда не переступить этот порог. В конце концов, депрессия забирает веру и мотивацию и не позволяет сделать последний триумфальный шаг победителя.

Все чаще слышу вопросы о том, где взять силы для радости, даже не хочется отмечать Рождество и Новый год. Кажется, что справедливость никогда больше не воцарится, потому что зло так глубоко укоренилось. И эти коронавирусы и гуманитарный кризис в нашей стране, или они навсегда не украли наш мир? Что посоветуете, священник, есть ли лекарство в вашей вере от проблем наших дней?

И здесь я скажу: христианская вера лечит все человеческие болезни. В том числе и от таких депрессивных мыслей, пленяющих наше общество, тоже есть облегчение.

Христианство, наученное опытом еврейского народа, имеет собственный опыт ожидания. Итак, Израиль ждал прихода Мессии около двух тысячелетий. Со времен Авраама до рождения Спасителя прошло 18 веков. Избранные люди ждали. Церкви есть что сказать верующим. Слово наставления дает духовную силу тем, кто ждет.

В католической традиции, когда в канун Рождества наступает время Адвента, которое, кстати, почти закончилось, последние 7 дней этого периода, начиная с 17 декабря, имеют особое измерение. Слово Божье, которое сегодня слышится в храмах, направлено на укрепление тех, кто с верой готовится к приходу Миссии, чтобы они не сбились с пути.

17 декабря был зачитан отрывок из родословной Евангелия Христа. Казалось бы, какой смысл помнить все имена поколений Израиля? Разве не достаточно в двух словах пересказать информацию о происхождении Иисуса?

Родословная звучит не случайно. Он показывает исторический момент и подчеркивает, что у Бога нет совпадений. История продумана и спланирована. Генеалогия Христа усиливает осознание того, что Бог контролирует историю и через нее наблюдает за человеком, спасая его от возможности заблудиться, когда он будет искать лучшей жизни. Согласно христианскому восприятию мира, лучшая жизнь – это Царство Божье.

Перенеся эти мысли на наши земные реалии жизни, можно сделать вывод. Чтобы не сомневаться в ожидании и путешествии исключительно по истории Беларуси, нужно обратиться к прошлой истории нашего народа. Познакомьтесь с ней, узнайте славные моменты из жизни предков – нам есть чем гордиться. Бог дал нам славную историю не для того, чтобы дискредитировать нас сейчас и разочаровать тех, кто ищет истину и справедливость. Знание истории прошлого дает смелость сделать еще один шаг в истории будущего, так сказать шаг навстречу новой Беларуси. Где не будет насилия и лжи, но будет верховенство закона, потому что будет правда и справедливость. И мы неизбежно будем ждать этого момента.

Христос приходит в наш мир, чтобы исполнить человеческие надежды. История – одно из лекарств, которое исцеляет нас, слабых в ожидании встречи со Спасителем. Напомните себе также историю своей личной жизни и тех славных моментов, когда Бог действовал в вашей жизни.

Святой Иосиф сделал то же самое, например, когда он хотел отпустить Марию, потому что он узнал, что она беременна. Он помнил всю свою праведную жизнь, присутствие Бога в нем и не хотел преступать человеческий закон, и поэтому в соответствии с законом, данным Богом Израилю, он решает отпустить ту, которую он избрал своей женой. И Бог не оставил этого праведника, но Мария осталась с ним, как он хотел.

Чем ближе мы подходим к эсхатологической реальности внеземной жизни, тем ценнее становится прожитая земная история. Заметьте, и сегодня Бог дает нам возможность принять участие в определении будущей истории нашей страны. Или это не здорово!

И поэтому спешите творить добро, ведь прошло более 133 дней противостояния. Победа добра приближается, и нужно успеть вступить в борьбу с насилием. Ведь тот, кто не в стороне, не впадает в епрессию и не говорит, что зло снова победит. Но он уже чувствует себя победителем, потому что-что, а страх он действительно поборол. И поскольку страх преобладал, он стал свободным.

Знаете, Мария и Иосиф, ожидая Мессию, тоже боялись, да еще как. Не зря ангел их неоднократно поддерживал и в каждом разговоре говорил каждому из них «не бойся». Попробуйте, это не сложно. Попробуйте все, и сотрудники правоохранительных органов, и судьи, все. И если сегодняшние слова моих мыслей позволили кому-то оставаться в депрессии, ведь более конкретного рецепта лечения депрессии не было, то приглашаю вас завтра посмотреть еще одно видео, и там я скажу, что нужно делать конкретно в наше мрачное время депрессии, как ангелы взлетают под небом от радости и от ее важности.

Ксендз Вячеслав Барок, krynica.info

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