Лучшая марафонка Беларуси — властям: Не на ту нарвались

Лучшая марафонка Беларуси — властям: Не на ту нарвались2
- 22.12.2020, 14:42
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Ольга Мазуренок поддержала требование о новых выборах и не собирается уходить из спорта.
Чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике рассказала о том, почему она уволилась из Министерства спорта.
Одна из лучших марафонок мира, чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике Ольга Мазуренок рассказала о том, почему ей пришлось уволиться.
«Мне пришлось уволиться, чтобы дальше тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Ковальчук, хоть и министр спорта, но все-таки не тот человек, который должен влиять на мою судьбу. Да, меня попытались зажать в такие рамки, чтобы я не смогла тренироваться и закончила карьеру, но не на ту нарвались.
Хотя, лишись ее (в августе у спортсменки истек срок действия президентской стипендии – прим.) после Игр-2016, все равно должна была бы получать деньги как чемпионка Европы 2018 года», – сказала Ольга.
Напомним, в августе Ольга Мазуренок подписала письмо спортсменов с требованиями к власти и осудила насилие. Позже стало известно, что с топ-бегуньей не продлили срок президентской стипендии и откомандировали ее из Министерства спорта в Минобороны.
«Откомандировали для идеологического воспитания», – прокомментировала тогда марафонка.
Таким образом, титулованная легкоатлетка осталась без места в сборной и финансирования. Однако обладательница именной лицензии продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио благодаря поддержке Белорусского фонда спортивной солидарности. Сейчас Ольга находится на сборах в Турции.