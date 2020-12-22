Лучшая марафонка Беларуси — властям: Не на ту нарвались 2 22.12.2020, 14:42

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Ольга Мазуренок

Фото: tut.by

Ольга Мазуренок поддержала требование о новых выборах и не собирается уходить из спорта.

Чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике рассказала о том, почему она уволилась из Министерства спорта.

Одна из лучших марафонок мира, чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике Ольга Мазуренок рассказала о том, почему ей пришлось уволиться.

«Мне пришлось уволиться, чтобы дальше тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Ковальчук, хоть и министр спорта, но все-таки не тот человек, который должен влиять на мою судьбу. Да, меня попытались зажать в такие рамки, чтобы я не смогла тренироваться и закончила карьеру, но не на ту нарвались.

Хотя, лишись ее (в августе у спортсменки истек срок действия президентской стипендии – прим.) после Игр-2016, все равно должна была бы получать деньги как чемпионка Европы 2018 года», – сказала Ольга.

Напомним, в августе Ольга Мазуренок подписала письмо спортсменов с требованиями к власти и осудила насилие. Позже стало известно, что с топ-бегуньей не продлили срок президентской стипендии и откомандировали ее из Министерства спорта в Минобороны.

«Откомандировали для идеологического воспитания», – прокомментировала тогда марафонка.

Таким образом, титулованная легкоатлетка осталась без места в сборной и финансирования. Однако обладательница именной лицензии продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио благодаря поддержке Белорусского фонда спортивной солидарности. Сейчас Ольга находится на сборах в Турции.

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