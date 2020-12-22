В Ереване начались столкновения оппозиции с силовиками 22.12.2020, 14:46

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Протесты оппозиции в центре Еревана

Перекрыты две междугородние трассы.

В Ереване на площади Республики с утра проходит акция протеста оппозиции, которая объявила 22 декабря общенациональную забастовку, пишет армянская служба Радио Свобода. Создавшие «Движение за спасение Отечества» 16 оппозиционных партий требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает currenttimes.tv.

Вскоре после начала акции протесты переросли в столкновения между полицией и демонстрантами. Как сообщает корреспондент «Интерфакса», часть протестующих окружила здание правительства, другая часть - здания генпрокуратуры и административное здание, где располагаются МИД, Минюст и Минобразования. Здание правительства оцеплено пятью рядами полицейских.

Протестующие также перекрыли дороги, в том числе заблокировали трассы из городов Ванадзор и Иджеван на севере республики в Ереван.

Накануне премьер Никол Пашинян прервал свой визит в Сюникскую область и вернулся в Ереван. Он планировал посетить Мегри, Капан, Горис и Сисиан, встретиться с местными жителями и представителями органов местного самоуправления.

В Сисиане он прокомментировал демаркацию границы в Сюникской области, которая стала одной из болезненных тем в Армении. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров. Пашинян сказал, что границы Армении определены законом об административно-территориальном делении, принятым в 2010 году. По его словам, размещение там пограничных войск повышает безопасность границ Армении.

Затем Пашинян должен был выехать в город Горис, но группа местных жителей перекрыла дорогу, а мэр города Аруш Арушанян за день до этого призвал граждан к акциям протеста, чтобы воспрепятствовать въезду премьера. Позже мэра задержали сотрудники полиции, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Из-за перекрытой дороги глава армянского правительства решил вернуться в Ереван. В своем фейсбуке он написал, что власти не будут поддаваться на провокации в траурные дни.

Ранее Пашинян заявлял, что процесс уточнения государственной границы между Арменией и Азербайджаном на участке Сюникской области и населенных пунктов Кубатлу и Зангелан сталкивается с трудностями, поскольку основная дорога, связывающая Горис с городом Капан (Сюникская область на юге Армении), в частности 21-километровый участок дороги, выходит местами за пределы территории Армении. С российской стороной достигнута договоренность о размещении пограничных сил РФ на участке автодороги Горис – Капан.

Оппозиция своим кандидатом на пост временного премьера называет лидера Национально-демократического союза Вазгена Манукяна. Согласно заявлению протестующих, Манукян приостановит свою партийную деятельность, как только станет премьером, и обязуется провести досрочные парламентские выборы через год. В них он обещает лично не участвовать, а если его партия изберется в парламент – обещает не баллотироваться на пост премьера.

Акции протеста в Армении начались после того, как в ночь на 10 ноября Пашинян подписал совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».

За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.

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