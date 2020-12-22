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В Кишиневе фермеры возобновили протест с требованием отставки правительства

  • 22.12.2020, 14:55
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В Кишиневе фермеры возобновили протест с требованием отставки правительства

Они угрожают блокировать границу с Румынией.

В Кишиневе, столице Молдовы, после трехдневного перерыва возобновился протест фермеров с требованием отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают NewsMaker і TV8.

На прошлой неделе три дня продолжалась блокада парламента. К фермерам присоединились также представители гостинично-ресторанного бизнеса и транспортники, последние есть и сегодня.

Сначала требованиями протестующих были льготы и компенсации и объяснение, почему парламент спешно принял проект бюджетно-налоговой политики без учета требований аграриев.

Впоследствии добавились требования о немедленной отставке правительства Иона Кику, роспуске парламента и досрочных парламентских выборах.

Накануне состоялась встреча представителей митингующих с министром сельского хозяйства, но без конкретных результатов.

На площади Великого национального собрания перед зданием правительства собралось около 200 человек, требуя, чтобы к ним на переговоры вышли премьер и министры экономики и сельского хозяйства. Некоторые фермеры прибыли со своими тракторами.

Митингующие также угрожают с помощью тракторов блокировать фуры с продуктами на границе, следующих из страны или в страну. Для этого еще около 30 тракторов двинулись к пункту пропуска Леушень, что на границе с Румынией.

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