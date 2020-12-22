Как ударит по режиму американский Акт о демократии в Беларуси 3 22.12.2020, 15:02

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У США есть огромные возможности для влияния на мировую банковскую систему.

Сенат США одобрил Акт о демократии для Беларуси. Издание the-village.me пишет о том, какое практическое значение для Беларуси будет иметь этот документ и когда он вступит в силу.

Когда документ вступит в силу

После принятия Палатой представителей, Акт должен быть утвержден Сенатом. Сенат должен был утвердить перечень актов, собранный в единый пакет. И включение Акта о демократии для Беларуси являлось первостепенной задачей – в этом случае Акт можно считать принятым, поскольку это становится простой формальностью. В результате, Сенат утвердил включение Акта о демократии в Беларуси в общий пакет.

Теперь, после формального голосования за весь пакет документов в Сенате, Акт окажется на столе действующего президента США Дональда Трампа. Сложно представить, чтобы Трамп не подписал данный документ, поскольку для такого шага нужно иметь более, чем серьезные основания.

Закон вступит в силу через десять дней после голосования в сенате, даже если уходящий с поста Дональд Трамп не успеет или не захочет его подписать.

Какое практическое значение для Беларуси имеет этот документ

По сути, это тот же акт, который был принят в 2004, 2006, 2011 годах по инициативе конгрессмена Криса Смита, который уже 16 лет занимается беларуской тематикой. Он был дополнен и привязан к актуалиям. В его новом издании есть целый ряд мер, которые в отношении Беларуси еще не принимались.

Например, законопроект выделяет ФБР 90 суток на заключение о зарубежной собственности Александра Лукашенко и членов его семьи. Это совершенно новая система – она означает, что будет совершено расследование и сделан отчет по его итогам по истечении этого срока.

Акт уже содержит имена Лукашенко, Ермошиной и прочих, кто был включен туда ранее, но его важность в том, что это открытый список, он будет изменяться и дополняться. Туда будут включаться прокуроры, судьи – все, кто принимает решения в рамках политических репрессий. Это принципиально новый формат влияния на Беларусь – создание законодательного механизма, которым Соединенные Штаты будут руководствоваться при принятии решений.

Как показал 2011 год, американские санкции имеют гораздо больший вес и значение, чем европейские, и в целом Акт – более серьезный механизм, чем пакеты санкций Евросоюза. В 2011 году ЕС вообще не принял своих санкций, а присоединился к американскому акту. После этого Лукашенко пошел на освобождение политзаключенных. Не стоит также забывать, что у Соединенных Штатов есть куда больше возможностей для влияния на мировую банковскую систему.

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