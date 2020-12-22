Мутации коронавируса: что известно о новых штаммах 22.12.2020, 15:07

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Эпидемиологическая ситуация может резко измениться.

Мутации – это естественная часть эволюции. Подавляющее большинство из них несущественны, но их используют в эпидемиологии для отслеживания источника вспышек инфекции, пишет obozrevatel.com.

Новый штамм В.1.1.7 (или VUI-202012/01 от "Variant Under Investigation") был впервые обнаружен в Великобритании 20 сентября, однако довольно быстро стал доминирующим в Лондоне и прилегающих графствах. На 9 декабря он вызвал > 60% новых случаев Covid.

Почему это вызывает тревогу?

штамм В.1.1.7 быстро вытесняет другие штаммы;

имеет наибольшее до сих пор количество мутаций – 17;

из них – 8 мутаций именно в гене белка "шипа" (S) вируса. По данным экспериментальных исследований, одна из них, N501Y, обеспечивает увеличение силы связывания вируса с рецепторами АПФ-2 оболочки клеток. Другая, О681Н, находится в белке шипа вблизи локуса фурина (ТМРRSS2), который отвечает за слияние оболочек вируса и клеток;

его распространение сопровождается резким ростом числа инфицированных, а это влечет увеличение абсолютного количества госпитализаций и умерших;

есть риск "выскальзывания" касательно эффективности имеющихся на сейчас вакцин.

Часть из многочисленных мутаций теоретически может вызвать изменение конфигурации белка шипа.

Хотя премьер-министр Джонсон в своем обращении к нации с объявлением о срочном усилении локдауна в южной части страны минимум на 2 недели указал на увеличение заразности на 70%, точно говорить о наличии причинно-следственной связи ученые пока не спешат. Есть данные, что указывают на увеличение числа репродукции R ~ на 0,4.

Например, осенью аналогичные страхи были касательно "испанского" штамма В.1.177, однако они не оправдались. Тем более, что одна из 17 мутаций произошла в гене ORF8 и ассоциируется с замедлением распространения вируса SARS-CoV-2 в предыдущих исследованиях.

Грозит ли новый штамм и насколько более тяжелым течением заболевания?

Об относительном (в %) увеличение удельного веса таких случаев пока неизвестно. Для "испанского" штамма, несмотря на все опасения, этого не произошло.

Что могло способствовать появлению нового штамма?

Теоретически это:

долгосрочное, в течение 2-4 мес, сохранения вируса SARS-CoV-2 в организме больных с иммунодефицитными состояниями. То есть, речь идет о содействии эволюции вируса при хроническом инфицировании с последующим распространением;

лечение плазмой конвалесцентов пациентов с высокой вирусной нагрузкой.

Что известно о "южно-африканском" штамме – 501.V2, о появлении которого было объявлено 18 декабря?

одновременно имеет от 10 до 20 новых мутаций;

по предварительным данным, он более быстро распространяется и почти вытеснил другие (удельный вес сейчас 80-90%);

он стал драйвером 2-й волны Covid в регионе;

не исключено негативное влияние на тяжесть течения Covid у молодых лиц;

2 с 3-х мутаций уменьшают чувствительность вируса к некоторым антителам;

есть риск неэффективности, или уменьшения эффективности, имеющихся вакцин.

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