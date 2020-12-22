«Очень хочется, чтобы из страны перестала уезжать молодежь» 1 22.12.2020, 15:18

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Фото: «Радыё Свабода»

Вся Беларусь - за перемены.

«Вечерний Бобруйск» спросил у бобруйчанки, какие события последних дней задели ее за живое, что удивило, огорчило или порадовало?

Светлана Кашира

– Очень переживаю за все, что сейчас происходит в Беларуси: людей садят, избивают. А очень хочется, чтобы все было хорошо: политзаключенных освободили, из страны перестала бы уезжать молодежь.

Из личного: моему папе 89 лет, и он сейчас болеет (по возрасту), но меня старается поддерживать – стихи придумывает и мне рассказывает.

И, конечно, хочется, чтобы эта зима всех порадовала, чтобы дети, наконец-то, смогли на санках и лыжах покататься. А мне бы хотелось еще попутешествовать по Беларуси, с удовольствием бы побывала в Брестской и Гродненской областях.

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