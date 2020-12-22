Русский Уотергейт 5 22.12.2020, 15:34

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Алексей Навальный

Соцсети — о звонке Навального эфэсбэшнику.

Алексей Навальный, это не преувеличение, взрывает одну информационную бомбу за другой. На сей раз он выступает в качестве пранкера, в Сети выложен его разговор с одним из фигурантов расследования – военным химиком из института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. Навальный представился ему помощником Патрушева и попросил отчитаться о деталях операции.

Можно почитать всю расшифровку разговора целиком, хотя местами он довольно путаный и скучный, но вот ударное место, пишет svoboda.org:

Навальный: Хорошо, а скажите мне, какой предмет одежды… На какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой?

Кудрявцев: Ну, трусы.

Навальный: Трусы.

Кудрявцев: (неразборчиво)

Навальный: Что-что?

Кудрявцев: Рискованный в каком плане?

Навальный: Ну, где могла быть максимальная концентрация.

Кудрявцев: Ну, трусы.

Навальный: В каком месте трусов… Это внутренний шов, наружный шов, прилегающий куда? Потому что у меня тут по этому поводу блок вопросов. Я это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна ваша информация тоже.

Кудрявцев: Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там обработка была.

Навальный: Ну вот представляете себе трусы? Да? И в каком месте есть самая…

Кудрявцев: (неразборчиво) Это где паховая часть.

Навальный: В паховой части трусов?

Кудрявцев: Ну, гульфик так называемый… Там швы такие есть, вот по швам…

Навальный: Так, погодите, это важно, сейчас, секунду. Кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов?

Кудрявцев: Я предполагаю. Сказали работать по трусам, по внутренней части.

Навальный: Кто сказал-то? Макшаков?

Кудрявцев: Да.

Навальный: «Внутренние»... Ща, пишу… «внутренние швы трусов»… Окей, значит, серого цвета трусы? Цвет трусов какой, не помните?

Кудрявцев: Ну, синий был.

Роман Доброхотов:

Раньше мы говорили: «ну каких вам доказательств еще не хватает?? Вам надо чтобы они лично во всем признались?» Ну так вот – признались, enjoy

Лев Оборин:

Просыпаюсь в пять часов, нет резинки от трусов, вот она, вот она, ядом обработана

Олег Козырев:

Оу, Навальный смакует доказательства. Отличная работа

Петр Милованов:

Навальный "поработал" отделом качества ФСБ.

Какие вам еще нужны доказательства, что он агент ЦРУ?

Станислав Дмитриевский:

Да, такого я еще в своей жизни не видел... Подвиг разведчика. С прошедшим профессиональным праздником вас, простофили с липкими руками, трусливыми сердцами и пустой головой!

Михаил Идов:

С чисто сценарной точки зрения то, как Алексей Навальный и команда распланировали выход роликов — это лучший пример дипломатического самбо со времен хрущевской истории с подстреленным U2: не говорить о выжившем пилоте, пока Эйзенхауэр (с подачи подставившего его ЦРУ, между прочим) не сделает официальное заявление про мирных синоптиков, пропавших над Памиром... после чего представить миру Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Нас когда-то эта история вдохновила на целых "Оптимистов" — но даже там мы не решились снять сцену такой незамутненной соркиновской чистоты, как "герои слушают пресс-конференцию президента, задыхаясь от сдавленного хохота, потому что их план сработал"

Тихон Дзядко:

После просмотра сегодняшнего видео радость вызывает то, что фсб-шники свою работу делают чертовски плохо, а пилоты и врачи - хорошо.

Дмитрий Гудков:

Злодеи глупы, само зло банально.

Вот Навальный звонит убийце в 7 утра, представляется помощником Патрушева и потребовал отчета об отравлении.

И преступник (химик из института криминалистики ФСБ) во всем признается. А как же – помощник Патрушева, доклад Путину!

Альфред Кох:

Путина развели как полного лоха. Вот вам и опытный чекист...

Настоящий профессионал должен был (обязан!) предполагать, что у врага есть в запасе козырь! И что уж во всяком случае, враг не все выложил с первого захода.

А этот питерский троечник купился за фу-фу! Вот что я вам скажу: пользуясь его же терминологией, можно сказать, что Путин не дотягивает до уровня Навального. И чтобы поставить себя в ним в один ряд, дал команду его отравить...

Что из этого вышло - теперь знает весь мир. И, собственно, вот вам и ответ: соответствует ли Путин уровню Навального, или нет...

Илья Шепелин:

У нас новый лидер в Топ-5 пранков, которые зашли слишком далеко

Очень круто, хотя и дичь редкая — но это касается всего, что происходит

Евгений Калюков:

Вован и Лексус со своими пранками нервно курят по углам

Илья Красильщик:

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(я просто не знаю, что сказать)

Татьяна Шорохова:

День, когда проорался весь русский фейсбук.

Божена Рынска:

Я смотрела это, как завороженная. Это невообразимо, это невероятно. Это фантастика какая-то. Это войдет во все учебники по истории России, когда правда восторжествует.

Алексей Рощин:

Слушайте, ну это уже точно какой-то блокбастер! Лучшие сериалы Нетфликс должны быть с таким саспенсом. Охренеть просто. Недоубитый звонит своему убийце и расспрашивает, "что пошло не так". Под запись. И убийца рассказывает! Не всякий сценарист сериала такое придумает... Мда. Тарантина отдыхает - он такого не придумывал.

Борис Фель:

В России живут титановые люди. Не железные, титановые. Они настолько круты, что жертвы сами разматывают свое убийство.

А вот убийцы, напротив, - тупые мелкие недоумки. Несмотря на звания и степени.

Фарид Бектемиров:

По-моему, единственный аргумент, который сейчас могут использовать кремлевские пропагандисты и при этом не выглядеть смешно, это идея, что команда Навального настолько компетентная, что приди она к власти - и правда сможет тайно и изящно убивать кого захочет.

Александр Архангельский:

Прочел расшифровку видео/аудио разговора Навального с гражданином химиком. Присел. До нравственности я даже не дохожу, тем более до законности. Просто думаю: и вот с такими тылами они бросаются в атаки? Мамадорогая. Солцберецкий район Московской области.

Андрей Громов:

Сбываются самые страшные кошмары - злодеи, контролирующие все сферы жизни огромной страны даже не опереточные, а буквально мультяшечные недоумки. Жить в мире, которым правят циничные злодеи очень не приятно и немного страшно, но можно. Потому фраза "хотели бы убить, убили бы" воспринимается и говорится как некий знак нормальности. Но нет тут никакой даже злодейской нормальности. После просмотра последнего видео Навального становится не просто страшно - охватывает леденящий душу ужас.

Илья Вайцман:

А-а-а-а-а!!! Я давным-давно ТАК не ржал. Какие фантастически [некомпетентные] люди служат в этих "органах", мамма миа!!! Это же просто ни в сказке сказать, ни пером описать. [кашель Лаврова] Американцы за ними следят... Да американцы перед работой с такими идиотами к креслам пристегиваются, чтобы со смеху не падать!!!

Что вы мне рассказываете про их сверхкрутость и умение следовать инструкциям по безопасности??? Их Навальный в три секунды застроил и раскрутил на обсуждение по открытой телефонной связи. И ничего в голове у "чекиста" не щелкнуло, ничего!!! Ни голоса не узнал, ни манеры речи. [кашель Лаврова] Да чем там щелкать - они даже номера телефонов не поменяли после скандала!!!! Вы представляете?! А я нет... [кашель Лаврова]

Антон Долин:

Вишенка на торте в расследовании Навального мощна не тем, что «наконец-то доказывает, кто отравил» (надо быть совсем отбитым, чтоб в этом сомневаться), а убедительным ответом на всеобщий вопрос «Да ладно, неужели они там во всемогущей конторе ТАКИЕ [чудаки]?».

Да, именно такие!

Роман Супер:

Всего за двадцать лет разрушить вообще все государственные институты, не пощадив даже родной Комитет Государственной Безопасности, который когда-то вытолкал его на самый верх прекрассного русского хаоса. И так ничего и не понять. Это талант.

Демьян Кудрявцев:

То что мы сейчас видели в ролике Навального - это чистый «Ревизор». Ну то есть ужас, стыд, убийство, полная некомпетенция и импотенция, но еще и комедия, конечно. Звонит «ревизор» и ему сразу все рассказывают. «А ничего, Максим Сергеевич, что мы по открытой связи?» Ничего, ничего.

Глеб Морев:

Сначала хочется шутить: Навальный возит Путина мордой по столу, дегенерат из ФСБ и тд. Но потом наступает главное: как же ТЯЖЕЛО это слушать.

Бомба, конечно.

Александр Морозов:

неудачно Владимир Владимирович прокомментировал покушение на Навального. Под ногами "поехало все".

Геннадий Гудков:

Мы вступили в новую фазу осознания преступного характера и полной аморальности путинского режима. У кого-то в этом была твердая уверенность, кто-то догадывался, кто-то сомневался, кто-то еще наивно верил, что «такого просто не может быть! Ну, не могут они быть такими идиотами!» Сегодня Алексей Навальный поставил на всех таких сомнениях жирную точку. Вердикт российской власти из его короткого разговора с сотрудником ФСБ из «банды отравителей» окончательный и бесповоротный: Россией правит криминальная группировка, захватившая власть и идущая ради ее дальнейшей узурпации на откровенные чудовищные уголовные преступления: применение боевого химического оружия, убийств и покушений на всех, кто представляет для нее опасность.

Второй итоговый вывод: президент России лично стоит за политическими убийствами и иными расправами. Ведь он не мог не знать, чем занимались киллеры из ФСБ, сопровождая Навального в поездках. Он это знал, но цинично соврал в ходе своей пресс-конференции на весь мир. А теперь представьте, будут ли с ним, организатором политических убийств, после всех «убойных» доказательств его вины общаться хоть какие-либо приличные политики свободного мира? Ответ очевиден.

И последнее. Блестящая тактика команды Навального, вынудившая всю российскую власть за несколько дней до сегодняшнего разоблачения завраться окончательно, не оставила Кремлю никаких шансов выпутаться из этой мерзкой истории. Аплодирую стоя!

Илья Яшин:

ФСБ так же прогнило и воняет коррупцией, как и все остальные государственные механизмы. Поэтому вместо Меркадера, они посылают на убийство отряд кретинов и неудачников. Которые сначала проваливают задание, потом оставляют множество следов, а в итоге один из олухов еще и рассказывает детали покушения по обычному телефону человеку, который просто называет фамилию его начальника.

Я хочу поздравить Алексея Навального с тем, как он разложил по полочкам и вранье Путина на пресс-конференции, и само покушение. Это невероятная работа и выдающийся результат. И, кстати, отличная иллюстрация того, насколько в современной России частные независимые структуры эффективнее коррумпированных государственных институтов.

Александр Баунов:

Спецслужбы не элита, не элита спецслужбы в том смысле, в каком ее понимают многие — сливки общества, лучшее из хороших, изюм в булке, соль земли. Этот момент закончился вместе с советской властью. Даже при царской спецслужбы привлекали менее квалифицированные, брезгливые и амбициозные кадры, чем, например, армия. Да и после революции тоже.

Пик силы и славы спецслужб — холодная война, когда грязной работы уже не так много, и самого не пустят в расход, зато напротив тебя — уважаемый высокотехнологичный внешний противник, и поэтому доступ у кого к загранице, у кого к заграничным вещам — рок-пластинке, журналу «Америка», иностранной куртке с капюшоном, игре «Монополия», набору хороших дефицитных продуктов, вроде тех, которые сейчас лежат в «Пятерочке», со временем — служебной квартире, и главное, знанию, как оно все на самом деле, а не что в газетах пишут. Из всего этого, сейчас осталась, одна только служебная квартира, и то не всегда хорошая: народу много, хороших на всех не хватит.

Это все еще привлекательная для мужчин работа, привлекательнее, чем охранником в супермаркете. Больше того, там есть совершенно необходимые и прекрасные специалисты по разведке и контрразведке, хакингу и контр-взлому, противодействию терроризму и организованной преступности. Но даже для кандидатов на эти посты в капиталистической и открытой стране есть множество более привлекательных конкурирующих предложений, не говоря о постах поплоше. В современной России, какая она есть, не так много бонусов, которые спецслужбы могут предложить образованному, способному, здоровому мужчине. То что было тайной, запретным плодом, дефицитом, изюмом в булке, теперь доступно всем — от знания до вещей и заграницы. По части заграницы работники спецслужб сейчас не привилегированны, а наоборот поражены в правах по сравнению с остальными гражданами. И квартиры дают другие ведомства, а еще они, в отличие от тех времен, продаются и арендуются. Именно поэтому многие из тамошних сотрудников жалеют о временах, когда на площади стоял Дзержинский, жалеют и хотят вернуть. И то не все. Сервелат проще купить в супермаркете возле дома, чем ждать ежемесячного продуктового заказа. И во Вьетнам приятнее съездить в отпуск, чем со спецзаданием.

Так что остаются или идейные (и в хорошем смысле слова, и в плохом), или неприкаянные, или машинально, по инерции. Когда идейные руководят неприкаянными, еще не то может выйти.

Дмитрий Колезев:

Даже не представляю, как они будут пытаться это объяснить. Ну, очевидно, единственное — упирать на то, что никакого Кудрявцева не существует вообще, с кем говорил Навальный — неизвестно. С актером из ЦРУ.

Сергей Шмидт:

Зачем Навальный САМ звонил "отравителю"? Он ведь собственными руками сделал подарок тем, кто захочет поверить в то, что его свежая "разоблачительная бомба" - туфта, постанова, дешевая театральщина. Пропагандисты, думаю, счастливы. Такая возможность выставить его шулером и дурачком.

Гордыня? Захотелось побыть еще и вот таким по-новому крутым героем? А ведь если бы звонок делал другой человек, то отбить брошенный Навальным козырь было бы намного сложнее.

Ну и сейчас еще добавят дровишек в тему американских спецслужб.

А вот как разоблачают Навального на самом деле?

Игорь Мальцев:

Мало того что существует четкая форма для обращения (тем более — с предполагаемым каким-никаким начальством), есть не менее четкие лингвистические маркеры «свой — чужой». И уж совершенно точно даже Глеб Валентинович Пьяных, представившийся Нарышкиным, не смог бы развести служащего на разговоры о заговоре или убийствах по телефону. Это вообще что за чушь нам тут показывают? Берлинский поц-и-ент повышает ставки? Он реально настолько не хочет возвращаться к труду на территории бывшей родины?

Юлия Витязева:

И, да. Кураторы Навального, подсовывая нам такое дерьмо, реально считают, что мы - придурки. Причем, всеядные.

Найти другую причину тому, что нам пытаются на серьезных щщах скормить «сенсацию» такого вопиюще низкого качества я не могу‍♀

Мария Бутина:

Что ж собеседник Навального сразу голосом Путина-то не разговаривал? Он же вроде активно так тявкал в западной прессе, что, мол, лично Путин его отравил. Бери выше, Леша! А если еще вдохнуть гелиевый шарик, можно прикинуться пятачком .

Андрей Медведев:

Надо понимать, теперь фармазонщики, которые звонят нам на телефоны с зон и из тюрем, перестанут представляться службой безопасности Сбербанка. И вообще звонить нам перестанут.

Звонить будут сразу в ФСБ, представляться помощником большого начальника, добывать секретные данные, и тут же продавать в ЦРУ. Пример есть. И сотрудники российских спецслужб - если верить Навальному - доверчивее бабушек пенсионерок. Сразу все по телефону выкладывают.

Ну может быть, конечно Навальный завидует Вовану и Лексусу. Может быть завидует белорусским политтехнологам, авторам знаменитого перехваченного разговора двух агентов.

А может быть просто пытается решить какую-то внутрисемейную проблему. Потому что адский яд, нанесенный на трусы, должен что-то объяснять, и не факт, что широкой публике.

"Нет, ну что ты, какие любовницы! В чем ты меня подозреваешь? Мало ли что сказал тебе доктор?! Вот, смотри, гэбня признается - это они посыпали мои трусы ядом".

Как еще объяснить странную историю про то, как матерый чекист-отравитель взял и выложил по телефону все секреты, я не знаю. Вообще, удивительно. Вот было дело ФСБ ликвидировала Хаттаба. Террориста и мразь. Письмо подметное с ядом отправили и все, нет Хаттаба.

Басаева убирали. Через агентов машину с боеприпасами заминировали. По протезу только и опознали кумира наших либералов.

А Навального три года травили, травили, травили, и все никак. Уже и в трусы яда насыпать ухитрились(кстати, а где знаменитая бутылочка с Новичком, которую якобы в Германию тайно вывезли и в номере нашли?). А Алексей только крепче, краше и, что важно, умнее.

Потому что только очень умный человек мог решить, что все сразу поверят в такую штуку с пранк звонком и телефонным болтуном.

Роман Голованов:

Берлинский пациент радостно кричит, что поговорил «со своим убийцей из ФСБ». И тот все якобы признал. Так убедительно, в стиле Кашпировского из 1990-х оппозиционер раскладывает все по полочкам в «новом разоблачении». Только, Алексей, все равно мы вам не верим. И вот почему.

Первое. Давайте вернемся к истокам. Почему все решили, что Навальный показывает нам настоящие фото оперативников? Эти люди точно работают в спецслужбах? Ведь можно надергать паспортные снимки десятка угрюмых дядек и безапелляционно заявить на камеру: «Это палачи из КГБ!» Летят миллионы просмотров. Сыплются сотни тысяч лайков. А что было на самом деле, будто для зрителя и неважно.

Второе. А чей это голос на том конце трубки? Одного из сотрудников ФСБ? Ну вот так взяли, дозвонились, помахали перед носом высокой должностью, а он по телефону выдал все государственные секреты?

Вы нас совсем за придурков держите? У сотрудников спецслужб есть особый регламент. Есть свои шифры. Кодовые слова, пароли, явки. Невозможно позвонить современному Штирлицу (даже с помощью пранкерской программы с подменой номера) и устроить с ним 40-минутное интервью на тему «Как я планировал убить Навального»! Особенно если и отравления никто не планировал.

Третье. А есть полная запись разговора без монтажных склеек? Ну где беседу Навального писали с одной камеры. А такую версию мы вряд ли увидим. Потому что все неудачные дубли и неубедительные фрагменты Алексея попросили вырезать. Такая запись ответила бы на многие вопросы, как готовился очередной вброс по «отравлению».

Скорее всего, дела обстоят так. Или Навальный откровенно врет, раскручивая свой детектив. Или его заставляют врать западные кураторы. Страшно даже представить, чем они могут ему угрожать. Возможно, жизни жены и детей блогера находятся в большой опасности.

А может, зарубежные спецслужбы играют с Лешей, как лев с зайчиком перед сочным ужином.

Анастасия Кашеварова:

Навальный воспользовался старыми методами Лайфа. Но дело в том, что он и дальше повел себя так, как в ряде случаев вели себя некоторые сотрудники Лайфа, выдал желаемую информацию за действительную. Часть разговора, которая записана никак не подтверждает, что его отравили ФСБ. Почему? Не потому, что я хочу обелить кого-то, а по факту, человек говорит, что невыгодная ситуация сложилась, что они проиграли. И это не означает, что дело касается отравления. Может, они проиграли зарубежным спецслужбам, недосмотрели и так далее? Много вопросов.

Алексей Мухин:

Очередная часть тематического "марлезонского балета" под названием "отравление" Навального развивается по законам жанра.

Теперь вот появился видосик постановочный, оперативно сделали. И опять публике предлагается верить авторам пранка на слово. В частности, не предъявлено записи с телефонным номером, куда именно звонил пранкер Навальный. Для убедительности это было необходимо сделать в присутствии хотя бы журналистов.

Повышение градуса истерии очень хорошо сочетается с отказом Навального от присутствия российской стороны на его допросе берлинской прокуратурой.

Очень уж не нравится ни ему, ни организаторам всей этой дикой истории начавшее сотрудничество по прокурорской линии Германии и России.

Нервничают ребята. И их можно понять.

Александр Коц:

Мне вот тоже представляется крайне сомнительным, что сотрудник ФСБ, член «команды киллеров», с допуском к секретным сведениям вдруг начинает изливать душу какому-то помощнику из какого-то Совбеза. Кто он ему такой-то по иерархии? Хрен с горы.

То есть, нам представляют какого-то имбецила, который по открытой связи рассказывает про зачистку трусов Навального совершенно незнакомому человеку без санкции начальства. Это, на секундочку, человек Системы, зарапортованный, с образованием.

Илья Ремесло:

ФСБ только что заявила, что ролик с "переговорами ФСБ-шника" — подделка.

И что будет теперь? Снова дважды условно?

Сегодняшний день убедил всех окончательно, что навальнисты – это особенные люди. Возможно неандертальцы, или иная тупиковая ветвь эволюции.

Не знаю как вы, а я не хочу жить с этими существами в одной стране. Даже если их 2-3 %.

Понимаю – свободная страна, свобода слова. Но свобода заканчивается там, где начинается свобода других людей. Вы же не пустите свинью хозяйничать в свой дом ради свободы?

Ксения Собчак:

Расходимся, оказывается - это провокация западных спецслужб. Мы так и думали.

Итак, а что же дальше?

Леонид Гозман:

Путин не уйдет в отставку, ни Бортников, ни Патрушев тоже не уйдут. «Вы все врете, это инсценировка, а вы докажите» - схема много раз опробована и нет никаких оснований говорить что-то другое. Заявление ФСБ, что подделка все это, уже прошло, не стали двое суток думать! Но возможно другое последствие, страшное для системы. С корабля могут побежать. Те, кто моложе и умнее, могут решить, что одно дело – быть в банде, дело почтенное, а другое – оставаться в ней, если у пахана и его подручных уже деменция, если они вообще ничего не могут, садятся в лужу постоянно, и скоро все рухнет. Зачем быть с теми, кто проигрывает? Ведь у путинских преторианцев идеи, кроме набрать побольше или, как минимум, обеспечить себе пенсию и прочее, нет. Есть, наверное, ненависть к американцам и либералам, но этого недостаточно, чтобы рисковать будущим, а может и жизнью – никто же не знает, как себя поведут победители?

Сергей Пархоменко:

Никого комизм этого разговора про гульфики и "мы работали по трусам и по штанам" не должен отвлекать от того, что мы присутствуем при каком-то громадном событии. Это сдвиг - и сдвиг исторический.

На глазах у всех, в прямом, эфире обрушивается система, которая держала в страхе страну и в значительной мере страной управляла: через этот страх, при помощи этого массового насилия и ничем не ограниченного права мучить и убивать людей. Это продолжалось сто лет.

Константин Сонин:

Мне кажется, что выход есть. Руководство страны должно прекратить преследование политической оппозиции. Ничего неправильного или нелигитимного в стремлении получить власть законным путем нет - ничья жизнь не должна быть в опасности из-за того, что он хочет стать президентом. Те, кто мешают гражданам России бороться, законными способами, за власть - не просто совершают преступление. Они своими руками разлагают государство. Ничего страшного для страны в том, чтобы оппозиция была бы в парламенте, контролировала бы мэрии Москвы и Петербурга, была представлена на президентских выборах, нет. Это неправда, что это представляет хоть какую-то угрозу для страны. В десятках стран по всему миру, в том числе находящихся в более сложном или бедственном положении, чем Россия, проходят выборы, на которых оппозиция приходит к власти. Попытки убить лидера оппозиции - это в точности противоположное тому, что нужно делать, чтобы защищать и укреплять Россию.

Тут возникнет вопрос - зачем я это пишу? Никто в Кремле меня не услышит, а если услышит - не переубедить. Просто я хочу зафиксировать - выход есть, возвращение к нормальности возможно.

Аркадий Бабченко:

Знаете, иногда мне их даже жалко. Как невинного котенка, который попал в стаю крыс. И который все требует и требует от них признания - ну ведь это же вы отгрызли мне лапу и глаза? Ну, скажите? Ну, вы же? Ну, вот доказательства. Вот отпечатки. Вот видео с камер. Вот биллинг. А вот ваши собственные слова. Ну ведь это вы же, правда, вы же? Мы же вас поймали с полисным и доказали. Вот моя лапка у вас в зубах. Почему вы отрицаете очевидное, продолжаете меня кушать и отгрызаете мне теперь вторую ногу? Это неправильно, господа. Немедленно признайтесь и подите прочь. И все заглядывает и заглядывает им в глаза...

Наконец-то они доказали самим себе то, что всем по периметру уже известно как минимум семь лет.

Совершенно неизлечимые инфантилы. Абсолютно.

Но, ок. Отлично. Была проделана фантастическая блестящая работа - действительно снимаю шляпу - добыты доказательства, выведены на чистую воду.

Итак, вы живете в государстве убийц.

Не просто жуликов и воров, а - убийц.

Отлично.

И?

Что дальше?

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