закрыть
22 декабря 2020, вторник, 16:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода на католическое Рождество

  • 22.12.2020, 15:36
  • 1,525
Какой будет погода на католическое Рождество

Прогноз погоды по Беларуси на 23-25 декабря.

23 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки, местами сильные осадки (мокрый снег, дождь), пишет сайт pogoda.by.

Местами гололед, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по востоку до +2°С по юго-западу, максимальная днем -2..+4°С, по западу +5..+7°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

24 декабря погоду продолжат формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем 0..+5°С, по юго-западу до +8°С, в северо-восточных районах -1..-2°С.

25 декабря погоду будет определять циклон, смещающийся с севера Польши через Беларусь на территорию Московской области. Временами ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток от -2°С по северу до +5°С по югу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина