Какой будет погода на католическое Рождество 22.12.2020, 15:36

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Прогноз погоды по Беларуси на 23-25 декабря.

23 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки, местами сильные осадки (мокрый снег, дождь), пишет сайт pogoda.by.

Местами гололед, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по востоку до +2°С по юго-западу, максимальная днем -2..+4°С, по западу +5..+7°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

24 декабря погоду продолжат формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем 0..+5°С, по юго-западу до +8°С, в северо-восточных районах -1..-2°С.

25 декабря погоду будет определять циклон, смещающийся с севера Польши через Беларусь на территорию Московской области. Временами ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток от -2°С по северу до +5°С по югу.

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