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В оккупированном Крыму высохло стратегическое водохранилище

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  • 22.12.2020, 15:41
  • 2,887
В оккупированном Крыму высохло стратегическое водохранилище

На полуострове продолжается экокатастрофа.

В аннексированном Россией Крыму продолжается экокатастрофа - там пересохло стратегическое Партизанское водохранилище, сообщает «Апостроф».

Искусственное водохранилище находится под Симферополем. Оно было построено в 1966 году. Из него водой снабжали часть города и его окрестности.

Из-за засухи летом воды в водохранилище становилось все меньше. А сейчас оно вовсе перестало наполняться. Водозабор из него продолжается, что вредит водохранилищу.

Партизанское водохранилище может вместить 35 миллионов кубометров воды. По последним данным, оно было наполнено почти 7 миллионами кубометров.

Отметим, что Партизанское водохранилище - это третий по объему искусственный водоем на полуострове после Чернореченского и Симферопольского водохранилищ.

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