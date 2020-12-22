Минимальная зарплата в Украине с января обгонит белорусскую на 35% 5 22.12.2020, 15:50

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Минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 5000 гривен, или 455 рублей. С Нового года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6000 гривен (545 рублей), сообщает nn.by.

На следующий год в Украине запланировано еще одно повышение минимальной зарплаты — до 6500 гривен (591 рубль) с 1 декабря.

В Беларуси минимальная зарплата составляет 375 рублей, правительство намерено поднять ее до 400 рублей с 1 января 2021 года.

Средняя зарплата в Украине в октябре составила 438 долларов — в Беларуси — 497 долларов. Нужно учитывать, что в Украине больше доля частного сектора в экономике, а также серого рынка, поэтому зарплата составляет меньшую долю в доходах граждан. В Украине у людей больше доходов от собственности.

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