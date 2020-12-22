Польские ученые обнаружили средневековый клад, принадлежавший известной принцессе 2 22.12.2020, 15:57

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Внутри горшка, спрятанного под землей, нашли 6500 серебряных монет.

В Польше на кукурузном поле возле города Калиша археологи обнаружили тысячи сокровищ XII века, которые вероятно принадлежали невестке польского короля XII века Болеслава Кривоуса - киевской княжне Марии. Об этом сообщили на сайте The First news (перевод - apostrophe.ua).

Еще в 1935 году археологи обнаружили на этой территории крупнейший в Польше клад монет. Причиной для повторных поисков стали местные легенды о спрятанных сокровищах.

Проверяя информацию от сельского священника, археолог доктор Адам Кендзерский из Института археологии и этнологии Польской академии наук в этом году нашел этот клад, который оказался настолько большим, что в ночь на раскопки были вызваны местные пожарные-добровольцы для охраны.

Внутри горшка, спрятанного под землей, археолог обнаружил 6500 серебряных монет, разложенных в льняных мешочках, серебряные слитки, фрагменты свинца, а также два золотых кольца и два обручальных кольца. На одном из колец есть надпись кириллицей, которая гласит: "Господи, можешь помочь своей рабыне Марии".

Основываясь на этом, доктор Кендзерский считает, что кольцо могло принадлежать принцессе по имени Мария.

"Мы знаем, что в то время женой Болеслава Криворого была принцесса по имени Збыслава. Согласно литературе, у нее должна была быть сестра Мария, которая была замужем за Петром Влостовичем. Принято считать, что Мария была дочерью Святославовича Изяславовича, князя Киевского", - утвержает он.

По мнению ученых, найденные монеты могли быть частью приданого, которое Мария получила.

"Возможно, клад был спрятан в 1145-46 годах во время ее побега из Польши. Гипотеза не поддается проверке, но очень привлекательна, поскольку объясняет наличие монет до брака", - заметил ученый.

Планируются дальнейшие земляные работы.

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