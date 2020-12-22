«Вы найдете тысячу трещин режима, в которые вобьете клинья протеста!» 22.12.2020, 16:03

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Фото: «Белсат»

Весь свободолюбивый мир поддерживает белорусов.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя из-за границы:

«Я не белорус, родом из РФ, но я влюбился в новую Беларусь и ее народ, о которых я не знал, - пишет неравнодушный читатель. - Я давно живу заграницей и очень много работаю, но что-то зацепило меня в вашей волне освобождения в августе. А после 9-го августа я не ел и не спал почти неделю от того, что увидел.

Когда смотрел на гигантские протесты после этого, я плакал от счастья. Каждую неделю я с замиранием сердца думал «а вдруг в этот раз они не выйдут?», когда всех запугивали. Но вы вышли и продолжаете выходить!

Уже 4 месяца огромное количество своего времени я посвящаю, помогая вашей борьбе, как могу, мне всегда кажется, что я сделал недостаточно, и я буду стараться сделать больше!

Беларусы! Знайте, весь свободолюбивый мир с вами! Вы прошли многое, вы не испугались, вы боретесь, вы многому научились и еще научитесь, не вините себя и друг друга за то, что сделали что-то не так. Вы все сделали так, как это позволяла ситуация, вы изобретательны и найдете тысячу трещин режима, в которые вобьете клинья протеста. Вы теперь будете готовы ко всему! А ситуация очень скоро качнется в сторону падения режима. Я верю в вас!»

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