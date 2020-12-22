Лубянку продолжают трясти «Игры престолов» Александр Коваленко, sprotyv.info

22.12.2020, 16:12

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Чем закончится битва «жабы с гадюкой»?

Накануне новогодних праздников в открытый доступ продолжили поступать разного рода скандальные расследования, демонстрирующие уже не столько соперничество за финансовые потоки и приближенность к "верховному", между структурами ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, сколько на аналогичные проявления уже между кабинетами на Лубянке и их филиалами в других структурах, например СВР РФ.

И после того как свет увидело расследование "Проект" о Годе Нисанове, директор СВР РФ Сергей Нарышкин заговорил, с небольшим запозданием, но все же, о предателях в разведке. Причем заговорил на уровне федеральных СМИ, в частности – "Известия".

А буквально намедни, в честь празднования профессионального праздника СВР РФ, Владимир Путин лично посетил штаб-квартиру данной структуры, в коем-то веке выбравшись из своего уютного бункера в Ново-Огарево, который он променял на кабинет в Кремле без малого 10 месяцев назад.

Замечу, что ранее чрезмерная официальная активность Сергея Нарышкина была связана с его планами выхода на более публичную должность, а именно – главы МИД. Фактор Нарышкина в проблематике Нагонного Карабаха, как известно, сыграл на пользу Азербайджана, а не отнюдь Армении, многолетнего стратегического партнера РФ в регионе. Провал карабахского кейса стал и ударом по Сергею Лаврову, что, фактически, для Нарышкина было убийством одним выстрелом двух зайцев.

В свою очередь, самодеятельностью Сергея Нарышкина не довольны многие его коллеги, прекрасно осознающие неизбежность транзита власти в РФ и жаждущие урвать хлебный плацдарм не меньше предприимчивого "разведчика" . Вот только для каждого из них плацдарм свой и стратегия продвижения к цели тоже своя, кардинально отличающаяся от пути коллег.

Например, глава ФСБ России Александр Бортников, судя по маршруту его полетов по Южному Кавказу, Ереван-Баку, выполнял миссию отнюдь не свойственную своему статусу, а более схожую прерогативе Министра обороны РФ.

Между тем, посетив менее чем за 24 часа Ереван и Баку, Бортников решил вопрос с вводом российских пограничников на армяно-азербайджанскую границу с армянской стороны, а так же пытался решить вопрос о демилитаризации и демаркации границ Армении с Азербайджаном. Кроме того глава ФСБ дал понять Ильхаму Алиеву о недопустимости размещения на территории Нагорного Карабаха чего бы то ни было напоминающего военную базу ВС Турции.

То есть, фактически, то, что было с легкой подачи Нарышкина разрушено, пытаются сохранить в виде осколков Бортников и, невероятно, до недавно главный оппонент ФСБ – МО РФ в лице Сергея Шойгу.

Предновогодняя суета на Лубянке все больше начинает напоминать сценарий недорогого фильма для взрослых про "жабу и гадюку". Но с каждым днем, этот сценарий приобретает все более отчетливые очертания самой настоящей "Игры престолов". Причем, мы так же само не можем с уверенностью сказать, кто же доживет до финала в этой невероятной баталии не на жизнь, а на смерть.

Александр Коваленко, sprotyv.info

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