В Сети появилось новое свидетельство преступлений лукашистов в Бресте
- 22.12.2020, 16:22
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Каратели стреляют в упор по протестующим.
Читатель телеграм-канала «Баста!» прислал ранее неопубликованное видео с разгона мирный протестующих в Бресте 10 августа.
На видео можно увидеть, как каратели в упор стреляют по протестующим.
В Сети появилось новое свидетельство преступлений лукашистов в Бресте— charter97.org (@charter_97) December 22, 2020
Источник: https://t.co/EYb3Bp4xb0 pic.twitter.com/dReBogsDU2