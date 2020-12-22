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В Сети появилось новое свидетельство преступлений лукашистов в Бресте

  • 22.12.2020, 16:22
  • 1,438
В Сети появилось новое свидетельство преступлений лукашистов в Бресте

Каратели стреляют в упор по протестующим.

Читатель телеграм-канала «Баста!» прислал ранее неопубликованное видео с разгона мирный протестующих в Бресте 10 августа.

На видео можно увидеть, как каратели в упор стреляют по протестующим.

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