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«Прошла таможню и застряла на почте»

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  • 22.12.2020, 16:33
  • 3,555
«Прошла таможню и застряла на почте»

Белорусы переживают из-за посылок, которые не успевают к празднику.

До Нового года чуть больше недели, а значит, белорусам пора тревожиться, что их посылки опять застряли. Во многих случаях, судя по трекингу, застряли именно на нашей территории, уже пройдя таможню. Справедливости ради, долго блуждают некоторые отправления и до белорусской границы. Что происходит? «Онлайнер» спросил у «Белпочты» про ее зону ответственности.

Судя по сообщениям читателей на «посылочной» ветке форума, картина у многих получается похожая. Посылка (обычно заказ из интернет-магазина) приходит в Беларусь, в большинстве случаев довольно быстро проходит таможенный контроль — и надолго зависает между таможней и почтовым отделением. Возможны небольшие вариации.

«С 9 декабря висит посылка в стадии „Завершение таможенного контроля“, — переживал еще 17 декабря jamal. — Это нормально? Очень нужна к Новому году».

Срок пока не выглядит трагическим, читателя там утешают: может, скоро дойдет.

«У меня „латвийка“ уже 17 дней отправлена — и тишина, „эстонка“ — 14, „пекинка“ вообще намертво зависла, 11-го передали перевозчику — и тишина, уже 24 дня прошло», — Андрейкин сетует, что настали последние времена.

«Отправленная 8 декабря посылка (прошло 14 дней) еще даже не отметилась у нас, — огорчен Pelin. — А отправленная 27 ноября отмечена в Минске 10 декабря — и тишина».

Типовую картинку показывает Aaron: посылка прошла таможню и на несколько дней залипла на стадии «поступила в обработку».

Эту перекличку можно продолжать долго. Факт остается фактом: отодвинуть Новый год, по всей видимости, не удастся, и некоторые отправления дойти не успеют.

На предприятии «Белпочта» объясняют происходящее традиционной предпраздничной нагрузкой: поток увеличивается, его скорость снижается.

Напоминают, что стандартное предупреждение о том, что так произойдет, появилось на сайте организации в начале ноября. Призывали клиентов действовать заранее: «С учетом сложившейся за ряд лет практики в преддверии новогодних и рождественских праздников потоки почты увеличиваются до 2,5 раза. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о пересылке международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе о заказах в интернет-магазинах...»

В организации добавили, что, как обычно в предпраздничный сезон, мобилизовали для работы с посылками дополнительных специалистов, делают все возможное, чтобы ускорить доставку.

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