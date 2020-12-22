Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко

Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко4
- 22.12.2020, 17:02
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Основателя организации задержали по прилету в минский аэропорт.
Домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
«Силовики пришли домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко, — говорится в сообщении. — Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери».
У директора «Пресс-клуба» Сергея Альшевского проводят обыск, его основателя Юлию Слуцкую задержали по прилету в минский аэропорт. Силовики пришли и в офис организации.
«Пресс-клуб» позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества.