закрыть
22 декабря 2020, вторник, 18:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко

4
  • 22.12.2020, 17:02
  • 3,964
Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко
Алла Шарко

Основателя организации задержали по прилету в минский аэропорт.

Домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

«Силовики пришли домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко, — говорится в сообщении. — Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери».

У директора «Пресс-клуба» Сергея Альшевского проводят обыск, его основателя Юлию Слуцкую задержали по прилету в минский аэропорт. Силовики пришли и в офис организации.

«Пресс-клуб» позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина