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Путин открещивается от «своих»

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  • 22.12.2020, 17:25
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Путин открещивается от «своих»
Фото: ЕРА

Глава Кремля боится потерять власть из-за генералов спецслужб?

Два дня подряд, 20 и 21 декабря, глава Кремля Владимир Путин в своем рабочем графике посвятил основное время коммуникации с силовиками. И для этого даже нашелся формальный повод: в минувшее воскресенье руководители и сотрудники ФСБ, СВР, ФСО и НАК отмечали свой профессиональный праздник – «день чекиста», пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Тем более, что СВР, оно же ИНО, оно же ПГУ, откуда вышел в люди лично Путин, отметило свой 100-летний юбилей.

Именно силовикам действующий режим обязан своим существованием, и, похоже, как раз из-за межведомственной конкуренции за финансирование и роста политических амбиций генералов спецслужб Путин может власть потерять. Ведь, кто как не аналитики того же СВР лучше всех видят реальное положение дел в России, ее сползание в пропасть политического тупика, разбалансированность политической системы, деградацию широких слоев населения и обветшание самого «обнулившегося», который уже не первой свежести. Тем более, это опасно, когда новая американская администрация во главе с Джо Байденом делает ставку на борьбу с авторитаризмом во всем мире.

Директор СВР Сергей Нарышкин в наиболее полной мере проинформирован во всех тонкостях драматизма текущего момента, и ведет свою игру, чтобы в постпутинской России занять какое-то более значимое место. Путин чувствует это кожей, и можно рассмотреть ряд символических эпизодов, подчеркивающих расстройство в отношениях между ним и Нарышкиным.

Во-первых, буквально за несколько секунд до выступления перед сотрудниками СВР в Ясенево возле монумента «Отечество, доблесть, честь» Путин приказал заменить согласованную с пресс-службой разведки речь, и передал из-под полы новый текст. Он показал, что не может доверять Нарышкину даже с протокольной речью.

Во-вторых, на всех фото- и видеоматериалах по визиту в штаб-квартиру СВР нет общих сцен с Нарышкиным, они везде отдельно друг от друга. Это вызывает большие подозрения и кривотолки.

В-третьих, речь Путина оказалась пресной, протокольной, без огонька, и больше аппелировала к вопросам истории советской разведки, чем к современным задачам и достижениям.

На конец, перед самим «днем чекиста» в СМИ появилось расследование о связях Нарышкина с азербайджанским бизнесменом Года Нисановым. В нем речь идет о том, что в рамках «дружбы» с ним Нарышкин часто плавал в бассейнах в его гостинице «Украина» и офисе в ТЦ «Европейский». Его дочь Вероника летала на личном бизнес-джете Нисанова, а также выступает управляющей московским фуд-кортом Нисанова «Депо».

Прямо провал разведчика по всем статьям, и похоже со скорой заменой…

Особая пощечина Путина и плевок в лицо Нарышкина — это его выступление на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, сразу после сабантуя в СВР. Все хорошо понимают, что в Ясенево и на Лубянке на дух не переносят грушников, которые везде лезут вперед, оттесняют их от потоков, крутят реальные схемы, и хорошо на этом зарабатывают. Дошло до того, что Путин стал рассматривать СВР и ФСБ, как некие придатки к Минобороны, причем довольно малополезные.

Одним словом, он открещивается от своих.

Если на встрече к 100-летию СВР Путин говорил какие-то банальности, то на заседании с Шойгу и Герасимовым поднял уже реальные темы. Речь шла о ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, активность НАТО, деградация системы контроля над вооружениями, нарастании проблем в отношениях с США. Он сказал «мы детально анализируем текущую геостратегическую и военно-политическую ситуацию, прогнозируем возможные варианты её развития». Он пообещал новые денежные вливания военным на период 2021-2025 гг., ведь придется воевать.

Путин надеется, что в отличие от «родного» СВР, чужие военные ещё не просекли о близком конце его режима, и, дескать, повоюем?..

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