«Настоящий ковидный инкубатор» 5 22.12.2020, 17:39

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На почте в Жодино люди стоят часами.

В почтовом отделении в Жодино с 18 декабря изменился график работы. Теперь здесь два выходных дня: воскресенье и понедельник. Рабочий день стал на два часа меньше: прежде отделение работало с 9.00 до 19.00 теперь — с 10.00 до 18.00.

«Очереди здесь и так были, но теперь они просто огромны», — написал ex-press.by читатель Алексей и пригласил вместе с ним сходить на почту и все увидеть своими глазами.

— В субботу очередь была еще больше, — рассказал горожанин. — Я вошел в зал и подумал: «Настоящий ковидный инкубатор». И ушел. В воскресенье и в понедельник на почте были выходные дни.

Сегодня, 22 декабря, у Алексея последний день, чтобы получить поcылку, с завтрашнего дня за хранение надо будет платить деньги. Поэтому он решил все-таки остаться и дождаться своей очереди.

Возмущаются многие. Пожилая женщина говорит:

— Я стою уже полчаса, мне надо отправить посылку, а мое терпение уже закончилось. В трех окошках работники обслуживают клиентов беспрерывно, но очередь меньше не становится. Действительно, чтобы отправить или получить посылку, забрать пенсию или заплатить коммунальные услуги в разгар пандемии, надо быть рисковым человеком.

На вопрос, почему изменилось расписание, работники почты отвечают:

— Люди у нас болеют, это вынужденная мера. Вы не знаете, как во всей стране?

Алексей за заветной посылкой в очереди стоял 1 час и 40 минут.

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