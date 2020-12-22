закрыть
22 декабря 2020, вторник, 18:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Игорь Лосик: Я еще более решительно настроен идти до конца

  • 22.12.2020, 18:01
Игорь Лосик: Я еще более решительно настроен идти до конца
Игорь Лосик

Политзаключенный продолжает держать голодовку.

Политзаключенный Игорь Лосик продолжает держать голодовку, находясь в Жодинской тюрьме № 8, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Игорь чувствует себя относительно нормально, на здоровье пока не жалуется. Давление немного повышено, однако с учетом того, что мерят его через «кормушку» и два рукава верхней одежды, мало понятно, отвечают ли показания действительности. Вот, что он пишет о своем самочувствии и дальнейших планах:

«Дорогие все! Спасибо огромное за поддержку и солидарность!

Если кто-то думает, что я откажусь от голодовки, то после последних новостей от семьи, я еще более решительно настроен идти до конца. За свою семью я готов и умереть. Я не прекращу голодовку до снятия обвинений либо освобождения меня из-под стражи».

Вчера защитник Игоря подал жалобу на постановление о его новом обвинении. И сам Игорь, и его адвокат настаивают на его полной необоснованности и невиновности Игоря. Сам же Игорь связывает предъявление нового обвинения исключительно с истечением предельных сроков содержания под стражей по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина