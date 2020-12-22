Марек Сикора: Cовершенно не понимаю, о чем хотел поговорить с Лукашенко глава IIHF Рене Фазель 5 22.12.2020, 18:26

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фото: sb.by

Экс-тренер минского «Динамо» поделился мнением о ситуации в Беларуси.

Экс-тренер хоккейного «Динамо-Минск» Марек Сикора продолжает следить за тем, что происходит в Беларуси. В интервью чешскому ресурсу Seznam Zpravy (перевод — tut.by) он поделился своими мыслями, в том числе о том, стоит ли проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Минске в сложившейся ситуации.

— Это возмутительно. То, что сейчас происходит в Беларуси, — это варварство. Они бьют и сажают за решетку людей. Там не может быть чемпионата мира. Я совершенно не понимаю, о чем хотел поговорить с Лукашенко глава IIHF Рене Фазель, — сказал Сикора. Напомним, Фазель не смог прилететь в Минск из-за коронавируса, хотя планировал это сделать.

Он также вспомнил и о коронавирусе:

— Мы не знаем, какова там реальная ситуация. Я не верю в то, что белорусские власти преподносят миру, — добавил он.

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