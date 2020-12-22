закрыть
22 декабря 2020, вторник, 20:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономика США рекордно выросла

2
  • 22.12.2020, 18:32
  • 4,330
Экономика США рекордно выросла

Это рекордный прирост за 70 лет.

Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,4 процента в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это рекордный прирост за 70 лет, пишет Reuters.

ВВП в июле-сентябре увеличился на 3,3 процента по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Потребительские расходы подскочили на 41 процент. В первом квартале этого года экономика страны сократилась на пять процентов, а во втором квартале — на рекордные 31,4 процента.

Ранее Конгресс США одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год после многомесячных споров между республиканцами и демократами. Сторонам удалось договориться о принятии стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина