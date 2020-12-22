Силовики пришли к журналистам по всей Беларуси 9 22.12.2020, 18:52

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фото: officelife.media

Таракан боится правды.

Дрогичинский корреспондент сайта "Первый регион" Сергей Гордиевич перестал выходить на связь днем 22 декабря. А примерно в 14:30 его жене позвонили из Следственного комитета. Следователь сообщил, что Гордиевич задержан на 72 часа, передает euroradio.fm.

Светлана Гордиевич также рассказала, что сотрудник Следственного комитета объяснил, что задержание связано с делом об оскорблении Александра Лукашенко. По нему сейчас идет проверка.

Также милиционеры сегодня пришли к витебским журналистам Дмитрию Казакевичу и Вячеславу Лазареву. У обоих прошёл обыск, у Казакевича силовики забрали ноутбук и флешку.

В Минске 22 декабря проходят обыски у сотрудников Press Club Belarus. Неизвестные силовики пришли в офис учреждения, к его программному директору Алле Шарко, к директору "Академии пресс-клуба" Сергею Якупову. А сотрудники Департамента финансовых расследований КГК задержали основательницу "Пресс-клуба" Юлию Слуцкую и провели обыск в её квартире.

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