NYT: Китай привлекал интернет-троллей, чтобы замедлить распространение новостей о COVID-19 5 22.12.2020, 19:43

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фото: fxteam.ru

Цензурой новостей об эпидемии занималась Администрация киберпространства Китая.

В начале 2020 года китайские власти использовали инструменты государственной цензуры и услуги интернет-троллей для того, чтобы снизить скорость распространения новостей о коронавирусе, приуменьшить его опасность и создать впечатление, что эпидемия находится под их контролем. Об этом говорится в совместном расследовании The New York Times и ProPublica на основе анализа более трех тысяч правительственных указов.

В расследовании говорится, что цензурой новостей об эпидемии занималась Администрация киберпространства Китая — ведомство, которое напрямую подчиняется ЦК Коммунистической партии. Еще в начале января 2020 года она предписала новостным сайтам публиковать только материалы, утвержденные правительством.

Директивы администрации описывают, какие именно материалы могут публиковаться на главных страницах сайтов, и запрещают использовать в новостях слова «неизлечимый» и «смертельный». Вместо новостях о погибших и нехватке мест в госпиталях предлагалось придумывать «легкие» материалы о том, чем можно заниматься дома на карантине. Кроме того, в текстах об эпидемии нужно было делать акценты на героических усилиях врачей и подчеркивать роль Компартии в борьбе с коронавирусом — но не писать о зарубежной помощи, чтобы не создавать впечатление, что Китай зависит от зарубежных партнеров.

Издание отмечает, что наибольшим испытанием для государственных регуляторов была смерть врача Ли Вэньляна, который предупреждал об опасности вируса еще до официального начала эпидемии. Новостным сайтам запретили отправлять пуш-уведомления о его смерти, а модераторы усилили контроль за мессенджером WeChat. Пользователям было разрешено выражать соболезнования, но «в разумных пределах». Постепенно агентства, связанные с государством, удаляли из соцсетей хэштеги с его именем.

Исследователи выяснили, что в Китае существует поддерживаемая государством система интернет-троллей. Госслужащие и партийные работники, студенты и преподаватели за деньги пишут комментарии, выгодные властям. При этом крупные государственные подрядчики разрабатывают системы, простой интерфейс которых позволяет быстро рассылать «троллям» задания, а менеджерам — отслеживать их исполнение. В одном из документов, к которым получила доступ NYT, говорится, что за оригинальный пост длиннее 400 символов можно получить до 25 долларов, еще 40 центов — за пометку негативного комментария и один цент — за репост.

Со временем агентства переключились на мониторинг обычных тем, не связанных с эпидемией: жалоб на громкие стройки или затопленные станции метро. После того, как часть правительственных докладов о пандемии попали в открытый доступ, чиновники приказали «зачистить» интернет от них и больше не допускать утечек, «способных неблагоприятно воздействовать на общество».

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