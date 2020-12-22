«Я поднял руки и отходил: они выстрелили в лицо» 22.12.2020, 20:12

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Фото: кадр из видео

Каратели оставили жителя Барановичей без зрения.

Олег пострадал во время послевыборных протестов в Барановичах. Резиновая пуля задела глаз парня так, что медикам не удалось вернуть ему зрение.

«В этот день, 9 августа, в нашем городе применяли все: резиновые пули, светошумовые гранаты, водомет, слезоточивый газ, все это было. Толпа не собиралась применять какого-то насилия против правоохранительных органов. Чтобы продемонстрировать мир, один из парней поднял руки и встал на колени. А со стороны силовиков… Они подогнали водомет», – вспоминает этот вечер пострадавший от спецсредств Олег.

Перед силовиками Олег тоже поднял руки и отклонился, а ему выстрелили в лицо.

Даже в Праге специалисты не смогли восстановить зрения. Олег – фотограф.

Продолжение - в видео «Белсата».

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