Ученые: Грудное молоко может помочь в лечении COVID-19 1 22.12.2020, 20:33

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Иллюстративное фото

Грудное молоко содержит сильные антитела к вирусу.

Биологи из Калифорнийского университета в США провели новое исследование, показывающее, что грудное молоко матерей, выздоровевших от COVID-19, содержит сильные антитела к вирусу, пишет «Новое время».

«Когда мамы заболевают, грудное молоко иногда содержит антитела, которые помогают младенцам бороться с этим заболеванием. Антитела помогают вашей иммунной системе распознавать и уничтожать такие патогены, как COVID-19. Но COVID-19 — это совершенно новое заболевание, поэтому до того, как мы провели это исследование, никто не знал, будет ли грудное молоко от матерей, переболевших COVID-19, содержать антитела», — признали авторы работы.

По мнению авторов работы, это хорошая новость, потому что она открывает дверь к использованию грудного молока от матерей, переживших COVID-19, для лечения тяжелобольных младенцев или предотвращения тяжелых заболеваний у уязвимых младенцев.

Образцы молока были получены от восьми женщин, перенесших COVID-19, и еще семи — с подозрением на заболевание. Их тестировали на наличие антител к S-белку коронавируса, сравнивая с контрольными образцами от других женщин, полученных еще до пандемии.

«Хотя наше небольшое исследование с участием 15 мам дает нам лишь представление о том, что, вероятно, является динамическим иммунным ответом, оно дает хорошую причину для продолжения изучения способности грудного молока лечить или предотвращать COVID-19 у младенцев. Мы также были рады, но не удивлены, обнаружив в молоке высокий уровень особого типа антител, называемого sIgA, который особенно эффективен при борьбе с заболеваниями, поражающими слизистую оболочку легких, такими как COVID-19», — отметила автор работы, профессор психологии здоровья Дженнифер Хан-Холбрук.

Все новые образцы содержали специфичные антитела IgA, а в 80% случаев эти антитела могли связываться с важной функциональной единицей S-белка коронавируса — рецептор-связывающим доменом (RBD). 67% образцов демонстрировали связывание с RBD антител IgG или IgM. Большинство IgA были секреторными, что защищает их от разрушения в слизистых ЖКТ.

«Хотя есть веские основания надеяться на то, что грудное молоко может служить лечением от коронавируса для младенцев, нам еще далеко до разработки эффективной терапии. Но это может оказаться действительно важным для лечения COVID-19 в развивающихся странах, потому что люди могут легко получать молоко от выздоровевших мам, даже если у них нет других доступных методов лечения», — отметили исследователи.

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