Главный расследователь Bellingcat Грозев: Спецоперация по задержанию вагнеровцев была продумана Украиной гениально 3 22.12.2020, 21:21

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Фото: promoteukraine.org

Последний раз подобное делал «Моссад».

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман рассказал, что Bellingcat удалось подтвердить: украинские спецслужбы действительно готовили спецоперацию по захвату наемников российской частной военной компании "Вагнер", но она была сорвана на последнем этапе.

Расследователи выяснили, что операцию разрабатывало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

"Мы увидели, как украинская военная разведка с помощью СБУ – хорошая часть военной разведки вместе с хорошей частью СБУ! – придумала план обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев. Они создали большой пранк и смогли убедить и ФСБ, и ГРУ, что идет речь о частной военной компании, которая нанимает людей, и что вагнеровцы отправятся в длинное путешествие в Венесуэлу через Минск и Стамбул. Все это было сделано украинской разведкой! Они довели этих людей до Минска, эти люди были готовы вылететь в тот же день в Стамбул, а реально самолет сел бы в Киеве", – рассказал Грозев.

По его словам, расследователи долго вникали, как планировалась операция.

"Ее сценарий родился в реальном времени. Все началось с очень мелкой идеи: "А давай поймаем четверых вагнеровцев. Давай вызовем их на обучение, например, в Польшу якобы для будущих спецопераций. И во время обучения [переправим] их через границу". Потом кто-то сказал: "А давай восьмерых". Другой добавил: "Слушай, у меня есть знакомый, который знает кого-то, кто раньше отвечал за рекрутинг вагнеровцев. Он попал в криминальную ситуацию коррупционного характера. Возможно, мы можем его привлечь к этому делу в России?". Потом кто-то сказал: "А я знаю фирму типу "Вагнера", которая осталась неиспользованной, у нее есть история на бумаге"... И вот месяцами выписывался этот сценарий, и он вырос от какого-то очень минимального проекта типа "Поймать [фигуранта дела о крушении MH17 Владимира] Цемаха и еще двух-трех вагнеровцев" до голливудского сценария, который был прописан посекундно", – сказал расследователь.

По информации Bellingcat, в целом в подготовке спецоперации участвовало пять-шесть сотрудников ГУР и СБУ.

"Этот сценарий писался группой авторов. Это самые крутые спецагенты и руководство ГУР, а также часть хороших людей из СБУ. В целом этот сценарий в течение года написали пять-шесть человек из ваших спецслужб", – сообщил Грозев.

В подготовке этой спецоперации, по данным Bellingcat, Украина "скорее всего" сотрудничала с другими странами.

"Этого они никогда не скажут, нам тоже никто не признается в этом, потому что это вопрос будущих отношений между странами. Но если надо догадываться, то точно не помагала Беларусь. Помогала Россия, просто она не понимала, что помогала. Возможно, помогали Израиль и США. С Турцией, я думаю, была договоренность не мешать", – рассказал журналист.

По его мнению, украинские спецслужбы очень профессионально все подготовили.

"Это все было продумано гениально! И вдруг ваше правительство говорит, что никогда такого не было, что это выдумка российских спецслужб. Для меня это прецедент. Я никогда не видел ситуацию, в которой государство отказалось от такого хорошего проекта, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, и сказало: "Мы этого не делали". Это для меня очень странно. Когда мы зашли в этот проект, мы хотели понять для себя: было ли такое? Может, это действительно выдумка российский разведки? Оказалось, что не только было, но и что оно провалилось. Провалилось на конечной фазе, но все-таки не до конца, потому что накопилась большая база данных, есть сами признания этих идиотов [из ЧВК "Вагнер"]. Таким же образом, как [вероятный сотрудник ФСБ РФ Константин] Кудрявцев сегодня признался [российскому оппозиционеру Алексею] Навальному [в причастности к его отравлению], вагнеровцы признались вашим спецслужбам, которые сыграли рекрутеров", – сказал Грозев.

Как удалось узнать Bellingcat, спецоперация по задержанию вагнеровцев была сорвана на самом финальном этапе из-за политического решения.

"Последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет вылетел [из Минска], не случилась. Почему? Потому что было политическое решение на уровне президентской институции, что надо отложить это на несколько дней, потому что шел какой-то переговорный процесс [с Россией]. Это решение отложить на несколько дней, по нашему анализу, оказалось ключевым для провала последней фазы. А последней фазой был бы арест этих людей, из которых семь или восемь стали бы сразу очень важными свидетелем по [делу о сбитом над Донбассом в 2014 году] Boeing в Гааге, а остальные реально занимались зверствами, убийствами, то есть реальными преступлениями, в 2014 году [на востоке Украины]. Они были бы очень важными обвиняемыми, которых можно показать в Гааге по другому делу, а именно "Украина против России" по поводу финансирования терроризма и агрессии", – отметил журналист.

По мнению расследователей, все вагнеровцы были очень хорошо подобраны, и их вину без проблем мог бы установить суд.

"Эти люди были очень хорошо выбраны. Это не случайные вагнеровцы. Эти вагнеровцы совершали преступления на территории Украины и, возможно, других стран (например, в Сирии). Все они были выбраны по одному критерию: скажет ли суд "да" на обвинительный акт против них или есть риск, что суд их освободит. В этот первый список включили только тех, хто занимался серьезными преступлениями. Там были и другие списки (чтобы создать легенду, нужно было нанять намного больше, чем 40 человек, – они нанимали 150), но только самых важных для суда в Украине они включили в первую группу. Если бы довели до конца, это был бы беспрецедентный за последние 50 лет успех для любой спецслужбы. Последний раз подобное делал израильский "Моссад", кажется, в Эфиопии (вероятно, речь идет о нескольких тайных военных спасательных операций, которые Израиль провел в 1980-х – начале 19090-х по эвакуации евреев из Эфиопии. – "ГОРДОН")", – сказал Грозев.

При этом, по его словам, Bellingcat не удалось установить точную причину, почему спецоперация сорвалась.

"Была ли задержка из-за того, что кто-то решил "слить" эту информацию в Россию или в Беларусь, или это было очень плохое управленческое решение (сделать ставку на переговорный процесс вместо того, чтобы поймать этих людей и иметь намного большие рычаги для нового переговорного процесса), – для меня это не так важно. Потому что это было очень-очень плохое решение государства Украина. – Почему сорвалась операция? Я не смогу найти ответ на этот вопрос. Если и было предательство, то очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. А никто, конечно, не признается в этом. Думаю, самое простое объяснение: это был испуг. Это было решение не создавать конфронтацию с Россией и этим замедлением конечной фазы дать возможность операции сорваться, но без активного вмешательства. Это предательство или просто политический страх – я не знаю. Но даже если это политическая трусость, это очень плохо".

Грозев рассказал, что Bellingcat в начале 2021 года опубликует расследование о срыве спецоперациипо захвату наемников ЧВК "Вагнер", а к концу года выпустит документальный фильм об этом (его планирует выдвинуть на "Оскар"). В дальнейшем группа планирует снять художественный фильм.

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