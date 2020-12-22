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Глава МИД Швейцарии – Макею: Наталья Херше должна быть освобождена

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  • 22.12.2020, 22:00
  • 5,241
Глава МИД Швейцарии – Макею: Наталья Херше должна быть освобождена
Иньяцио Кассис
фото: belta.by

Иньяцио Кассис позвонил главе лукашенковского МИДа Макею.

Глава МИД Швейцарии позвонил Макею и потребовал освобождения политзаключенной Натальи Херше.

2,5 года тюрьмы — такой приговор вынесли Наталье Херше, гражданке Швейцарии белорусского происхождения, за сорванную балаклаву с тащившего ее в автозак карателя Сергея Кончика.

«Наталья Херше должна быть освобождена», — написал Иньяцио Кассис в своём Twitter-аккаунте.

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