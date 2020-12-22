Глава МИД Швейцарии – Макею: Наталья Херше должна быть освобождена 8 22.12.2020, 22:00

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Иньяцио Кассис

фото: belta.by

Иньяцио Кассис позвонил главе лукашенковского МИДа Макею.

Глава МИД Швейцарии позвонил Макею и потребовал освобождения политзаключенной Натальи Херше.

2,5 года тюрьмы — такой приговор вынесли Наталье Херше, гражданке Швейцарии белорусского происхождения, за сорванную балаклаву с тащившего ее в автозак карателя Сергея Кончика.

«Наталья Херше должна быть освобождена», — написал Иньяцио Кассис в своём Twitter-аккаунте.

Erneuter Austausch mit AM Makej @BelarusMFA. Gewalt durch Sicherheitskräfte darf nicht sein. Gut, dass Dialog möglich ist. Natallia Hersche geniesst konsularischen Schutz: @SwissAmbBelarus hat direkten Zugang & folgt Gerichtsfall. Unsere Mitbürgerin soll freigelassen werden. pic.twitter.com/igdce68rM3 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 22, 2020

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