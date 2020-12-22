Самый юный политзаключенный сегодня впервые за долгое время проведет вечер дома 1 22.12.2020, 22:28

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фото: nn.by

Максима Бабича задержали 19 октября, когда он утром выходил на занятия в колледж.

17-летний Максим Бабич — самый юный политзаключенный. Его вместе с приятелем осудили за перекрытие дороги в Серебрянке и потасовку с водителем и пассажиром одного из автомобилей (которую двое последних, если верить показаниям в суде, и начали). Максиму присудили три года домашней химии и освободили в зале суда, передает nn.by.

Мама Ирина не могла сдержать слез: она наконец-то обняла сына, которого не видела уже два месяца.

Перед судебным заседанием «Наша Нива» побеседовала с ней о Максиме, его проблемах с сердцем и аресте.

Максиму исполнилось 17 лет в августе. Он учится на втором курсе Минского государственного автомеханического колледжа. Поступил туда после 9 класса, так как очень интересуется автомобилями и хочет связать свою жизнь с их дизайном и ремонтом.

С детства парень занимался спортом. Борьба, дзюдо, таэквондо…Впоследствии занялся академической греблей — у него было подходящее телосложение для этого вида спорта. Попробовал себя — и показал хорошие результаты. Но из-за проблем с сердцем профессиональный спорт пришлось оставить.

фото: nn.by

«У Максима порок сердца. Проблемы начались в 10-летнем возрасте. А в 12 лет, когда сын стал профессионально заниматься греблей, мы прошли серьезную комиссию и узнали точный диагноз. Операций не было, но очень долго лечились. Максиму были противопоказаны большие нагрузки, стресс. Сейчас, говорят, уже начал это перерастать, состояние улучшилось — впервые у него были неплохие показатели УЗИ. Но стрессов все равно надо избегать.

Когда его задержали, я писала прокурору, чтобы сыну заменили меру пресечения на домашний арест, так как он несовершеннолетний, с сердцем есть проблемы. Писала, что у нас хорошая семья, будем за ним следить. Но нам отказали», — рассказывала Ирина.

Максим рос в семье военнослужащего и всегда хотел жить только в Беларуси, переживал за страну, несмотря на юный возраст.

«Обыкновенный парень, честный, справедливый, — описывает его мама. — Максиму обидно было, что с каждым годом нам сложнее становится жить. Стал больше углубляться в эту тему последний год. Говорил, что надо что-то менять. Конечно, в силу своего возраста не совсем понимая, как и что, может быть».

Максима задержали 19 октября, когда он утром выходил на занятия в колледж. Сотрудники ждали его у квартиры. Парень успел позвонить отцу, сказал, что его забирают.

Студента отвезли на Окрестина, а через три дня родители узнали про уголовную статью. До суда Максим находился под стражей в СИЗО в Жодино. Уже перед заседанием его перевезли на Володарку.

«Сын писал письма. Я спрашивала его об условиях, но он отвечал: мама, я ничего не могу рассказать, потому что письма читают. Писал, чтобы не переживала, потому что все нормально. Но что нормально? Не знаем…» — рассказывала Ирина.

Максим просил передавать ему книги — художественную литературу, в основном классику. Но почему-то ничего не доходило.

фото: nn.by

Ирина рассказала, что многие люди откликнулись на их беду. Помогали продуктами, деньги на адвоката передали.

В колледже Максим еще считается студентом. Правда, не понятно, надолго ли.

«За сына очень волнуются преподаватели, а руководство пытается его отчислить, ищут поводы для этого. Отказывают нам в продлении отсрочки по платежу, так как Максим платно учится», — говорит Ирина.

Этот вечер они наконец проведут дома всей семьей.

фото: nn.by

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