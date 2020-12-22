Ученые: Дети так же восприимчивы к заражению новым штаммом коронавируса, как и взрослые 22.12.2020, 22:37

фото: hightech.fm

Новый штамм коронавируса обнаружили в Британии на прошлой неделе.

Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам в Великобритании подтвердили, что новый мутировавший коронавирус SARS-CoV-2 распространяется среди детей значительно быстрее, чем предыдущие штаммы. Об этом 22 декабря сообщает Reuters.

Профессор по новым инфекционным болезням в Оксфордском университете Питер Хорбе сообщил агентству, что согласно данным, новый штамм коронавируса гораздо больше заражает детей, чем предыдущий.

Нил Фергюсон, профессор и эпидемиолог инфекционных болезней Имперского колледжа Лондона, заявил, что есть данные, что мутировавший вирус более склонен к заражению детей, однако причинно-следственная связь пока не установлена. По его словам, необходимо собрать больше данных, чтобы увидеть, как он будет себя вести в будущем.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса.

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