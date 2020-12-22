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«Я стреляю сразу»: появилось новое видео с неадекватными действиями карателей

  • 22.12.2020, 22:51
«Я стреляю сразу»: появилось новое видео с неадекватными действиями карателей

Съемка велась из салона автомобиля.

В редакцию tut.by читатель прислал видео, которое, по его словам, было сделано в Минске в августе. Съемка велась из салона автомобиля.

Авто стоит на перекрестке проспектов Любимова и Дзержинского, в это время его переходит большая колонна силовиков в экипировке и со щитами. За их спинами видна вереница автозаков.

Один из силовиков подбегает к авто и целится из ружья в сидящих в салоне. «Стреляю сразу, *****!», — кричит он. Затем его сменяет другой силовик, он также держит сидящих в авто на прицеле. Обрывается видео на моменте, когда в боковое стекло авто кто-то стучит и слышен приказ: «Открываем, быстрее».

По словам читателя, приславшего видео, у снимавшего пытались забрать телефон, но им повезло, что силовики спешили: «Водитель смог уехать».

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