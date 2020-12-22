Жителям США выплатят по $600 поддержки из-за пандемии 2 22.12.2020, 23:01

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Фото: ЕРА

Конгресс решил поддержать американских граждан.

Конгресс США одобрил пакет поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму $892 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Изначально за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, позже их поддержал Сенат.

Экономические меры поддержки включают выплаты по $600 большинству жителей США, а также дополнительную поддержку миллионов людей, оставшихся без работы.

Теперь законопроект должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

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