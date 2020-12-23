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Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

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  • 23.12.2020, 8:03
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Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

Первую тройку по числу зараженных составляют США, Индия и Бразилия.

Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом. Об этом сообщает Charter97.org на основе данных медиков, экспертов и СМИ.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 77,95 миллиона человек. Таким образом, доля заразившихся составляет более одного процента населения планеты. Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения по состоянию на середину года, население оценивается в 7,795 миллиарда человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 77 955 749 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по числу зараженных остаются США (18,21 миллиона), затем идут Индия (10,07 миллиона), Бразилия (7,31 миллиона) и Россия (2,87 миллиона). Замыкает пятерку стране Франция с 2,54 миллионами случаев коронавируса.

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