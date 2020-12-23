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Вирус-мутант рекордно обвалил российский рынок

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  • 23.12.2020, 8:29
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Вирус-мутант рекордно обвалил российский рынок

Вирусные риски для РФ умножаются на угрозу санкций.

Мутация коронавируса в Великобритании, о которой стало известно на прошлой неделе, вызвала волну панических распродаж на мировых фондовых и сырьевых рынках в обвалила котировки российских акций, государственных облигаций и рубля, пишет finanz.ru.

По итогам основных торгов на Московской бирже индекс РТС упал на 4,75% - рекордно с 21 апреля, а входящие в него полсотни крупнейших компаний потеряли 12,5 млрд долларов капитализации.

На 3,88% упали акции «Газпрома», на 2,93% - Сбербанка, на 3,81% - «Роснефти». Индекс МосБиржи просел на 2,67%, показав второй худший результат за последние 8 месяцев.

Курс доллара на 21.14 мск подскочил на 1,32 рубля, до 74,76 рубля, а евро обновил максимум за полтора месяца, достигая в моменте отметки 91,8825.

Крупнейшее с конца октября падение - на 1,88% к доллару и 1,3% к евро - вернуло рубль в группу слабейших валют EM: потери больше в понедельник понес лишь мексиканский песо (-2,2%). Индекс цен облигаций федерального займа RGBI просел на 0,3% - рекордно почти за два месяца.

Из-за нового штамма коронавируса, который может быть на 70% заразнее предыдущего, премьер Борис Джонсон посадил на жесткий карантин 16 млн человек, а европейские страны одна за другой начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией. К ним присоединились, Россия, Канада, Израиль, Иран и Гонконг.

«Рынки давно не испытывали такого страха, и это вылилось в панику», - отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Цены на нефть упали почти на 5%, индекс MSCI Emerging Markets просел на 2%, а биржи Европы рухнули на 3%. Торги в США открылись снижением на 1%, которое, впрочем, вскоре замедлилось до 0,5% по индексу S&P500 и 0,26% по Nasdaq.

Мутация вируса породила страх, что общепринятый сценарий на следующий год с вакцинацией и быстрым восстановлением экономики может оказаться неверным, говорит Кристофер Ригер, главный стратег Commerzbank по инструментам с фиксированной доходностью.

«И это действительно страшно», - добавляет он.

Вирусные риски для России умножаются на угрозу санкций. Вслед за главой Госдепа Майком Помпео о вине российских хакеров в кибератаке на структуры правительства заявил генпрокурор Уильям Барр.

По данным Reuters, администрация Джо Байдена твердо намерена предпринять ответные меры, а в числе поступающих ей советов - санкции против госкорпораций и даже отключение от SWIFT.

При усилении рисков санкций падение рубля может ускориться, а курс - дойти до 80 рублей за доллар, прогнозирует ведущий аналитик «КИТ Финанс Брокер» Дмитрий Баженов.

Команда Байдена серьезно относится к санкциям против России и видит в них эффективный внешнеполитический инструмент: самый жесткий вариант - это санкции против госдолга, которые затронут и первичный, и вторичный рынок, указывает экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Запрет нерезидентам проводить операции с госбумагами как на размещениях Минфина, так и на бирже (то есть продавать их) вызовет мощный отток капитала, который охватит не только рынок госдолга, но и другие сегменты за счет «эффекта заражения» и повышения рисковой премии на Россию, поясняет Донец.

«В этом сценарии мы видим возможность ослабления рубля в диапазоне от 15% до 25% к доллару США», - говорит эксперт.

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