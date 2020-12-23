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Санкции Вашингтона и ЕС приведут к эрозии режима

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  • 23.12.2020, 10:15
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Санкции Вашингтона и ЕС приведут к эрозии режима

Внешние и внутренние факторы воздействия на диктатуру имеют кумулятивный эффект.

«Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси», одобренный накануне Сенатом США, развяжет руки американскому президенту для принятия санкций в отношении белорусских властей, считает политический обозреватель Александр Класковский.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» аналитик рассказал о практическом значении документа.

— Это могут быть и персональные акции, предусматривающие заморозку активов определенных физических лиц. Не исключено, что повторится история с «Белнефтехимом», потому что часть экономических санкций была заморожена и заморозка несколько раз продлевалась. Поэтому теперь даже не нужно заново изобретать велосипед, можно просто не продлить заморозку и эти санкции опять заработают, — отметил Класковский. — Плюс важный момент — помощь гражданскому обществу и помощь независимым СМИ.

Новый документ, который политический обозреватель называет апгрейдом актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011-го годов, не лучшим образом отразится и на дипломатических отношениях Минска и Вашингтона.

— Можно вспомнить, как болезненно отреагировало белорусское руководство, когда в начале 2008 года Вашингтон ввел санкции против «Белнефтехима». Тогда фактически была выдворена американский посол Карен Стюарт и большая часть дипломатической миссии.

Последствия этой дипломатической войны аукаются до сих пор. До сих пор нет полноценных глав миссий ни в Минске, ни в Вашингтоне, и только недавно была утверждена сенатом кандидатура Джули Фишер. Однако назначение не означает, что она приедет в Минск.

Есть версия, что она может прилететь в Вильнюс и оттуда руководить посольством, — не исключает аналитик.

Он напомнил, что после президентских выборов дипломатические отношения с Беларусью продолжают развивать только государства с авторитарными режимами и страны третьего мира. Ни один из западных послов не вручал Лукашенко верительных грамот.

— Пока только новый посол Франции вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею и далее зависла пауза, будет ли следующий шаг... Поскольку и Брюссель, и Вашингтон не считают Александра Лукашенко легитимным руководителем Беларуси, могут ли они вручать верительные грамоты? Потому что эта процедура означает символическое признание его главой государства, — размышляет Александр Класковский.

Он полагает, что более решительная политика США по отношению к Беларуси, которая началась с приходом демократов, станет значимой частью общего прессинга на режим Лукашенко.

— Я думаю, что белорусские власти, конечно, не в восторге и от прихода Байдена в Белый дом, и от принятия этого, можно сказать, модернизированного варианта Акта. Демократы традиционно более внимательно относятся к вопросам демократии и прав человека.

Поэтому политика Вашингтона станет более решительной. Это было заметно по риторике Джо Байдена еще во время предвыборной компании, когда он довольно резко высказывался в адрес белорусских властей. Документ задает колею для нового президента.

Действия в рамках Акта станут частью общего прессинга, который сейчас осуществляется с разных сторон, в том числе и Москва поддавливает, исходя из своих интересов, плюс внутреннее давление, потому что недовольство значительной части населения никуда не делось. И оно будет усиливаться, потому что усугубляется экономическая ситуация и власти прибегают к различным непопулярным мерам в виде повышения налогов.

Рассматривать стоит комплексный кумулятивный эффект всех этих факторов — и внешних, и внутренних. Идет накопительный эффект. Очередная порция санкций сама по себе не выглядит убийственной для режима, но количество переходит в качество. Все санкции в сумме для режима представляет очень серьезное давление, серьезные вызовы.

Мы видим по тональности белорусской дипломатии и руководства, что это все-таки задевает, что это болезненно.

Если ЕС и Вашингтон будут консолидировано усиливать санкции против бизнесов, которые считаются аффилированными с режимом, это будет подрезать их возможности и соответственно сужать каналы подпитки режима. Это приведет к скрытому недовольству в так называемых элитах и будет способствовать эрозии режима, — уверен обозреватель.

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