Студенты идут в бой с режимом
- 23.12.2020, 9:26
- 2,717
По всей стране прошли десятки мирных акций.
Студенты, пострадавшие за участие в мирных акциях протеста, продолжают бороться за свои права, сообщает «Белсат».
Сегодня в суде Московского района Минска состоялись предварительные слушания по гражданскому делу студентки факультета журналистики БГУ Полины Прокопени. Она пытается оспорить необоснованный выговор за участие акции солидарности с бастующими, который 26-го октября на ступеньках факультета журналистики устроили студенты. Студентка 3-го курса Полина Прокопеня была среди них.
Поддержать девушку пришла преподаватель филологического факультета, доцент филологического факультета БГУ Елена Лепешева.
Следующее заседание состоится 14-го января.
А на прошлой неделе за восстановление в вузах в судах боролись студенты БНТУ. Их отчислили за участие в мирных акциях против насилия и справедливые выборы.
За прошедшие месяцы по всей стране студенты провели десятки мирных акций. Из разных вузов были отчислены приблизительно триста студентов.