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Студенты идут в бой с режимом

  • 23.12.2020, 9:26
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Студенты идут в бой с режимом
Студенты БГУ бастуют. Фото: Агата Квятковска «Белсат»

По всей стране прошли десятки мирных акций.

Студенты, пострадавшие за участие в мирных акциях протеста, продолжают бороться за свои права, сообщает «Белсат».

Сегодня в суде Московского района Минска состоялись предварительные слушания по гражданскому делу студентки факультета журналистики БГУ Полины Прокопени. Она пытается оспорить необоснованный выговор за участие акции солидарности с бастующими, который 26-го октября на ступеньках факультета журналистики устроили студенты. Студентка 3-го курса Полина Прокопеня была среди них.

Студенты БГУ бастуют. Фото: Агата Квятковска «Белсат»

Поддержать девушку пришла преподаватель филологического факультета, доцент филологического факультета БГУ Елена Лепешева.

Следующее заседание состоится 14-го января.

А на прошлой неделе за восстановление в вузах в судах боролись студенты БНТУ. Их отчислили за участие в мирных акциях против насилия и справедливые выборы.

За прошедшие месяцы по всей стране студенты провели десятки мирных акций. Из разных вузов были отчислены приблизительно триста студентов.

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