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У политика из Боснии, который подарил украинскую икону Лаврову, обнаружили коронавирус

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  • 23.12.2020, 9:31
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У политика из Боснии, который подарил украинскую икону Лаврову, обнаружили коронавирус
Милорад Додик

Милорад Додик госпитализирован в клинику в городе Баня-Лука.

У главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, который попал в скандал из-за подаренной главе МИД России украинской иконы, обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Klix.

На данный момент Додик находится в Университетском клиническом центре Республики Сербской в городе Баня-Лука.У него также двустороннее воспаление легких.

По информации местных СМИ, у политика затрудненное дыхание и боли в области живота, однако состояние его стабильное, угрозы жизни нет.

14 декабря глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 300-летнюю позолоченную икону из Луганска.

На украинское происхождении иконы обратило внимание агентство СРНА. На тыльной стороне иконы есть восковая печать с надписью УССР.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю украинскую икону. Там потребовали предоставить информацию о том, как реликвия, которая является частью культурного наследия Украины, оказалась в Боснии и Герцеговине, и способствовать ее немедленному возвращению на родину.

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