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Жозеп Боррель: ЕС будет поддерживать белорусский народ столько, сколько необходимо

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  • 23.12.2020, 10:41
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Жозеп Боррель: ЕС будет поддерживать белорусский народ столько, сколько необходимо

Беларусь занимает приоритетное место в повестке Евросоюза.

«ЕС продолжит поддерживать белорусский народ столько, сколько необходимо, в защите его фундаментального права выбирать своего президента на свободных и честных выборах», — заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вечером 22 декабря он разместил в своем блоге статью «ЕС продолжает поддерживать белорусский народ», посвященную ситуации в Беларуси и действиям Евросоюза по урегулированию политического кризиса в стране.

«Пять месяцев после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа Европейский союз продолжает поддерживать белорусский народ. В минувшую среду (16 декабря в Брюсселе. — ред.) я встретился со Светланой Тихановской, бывшим кандидатом в президенты и лидером демократической Беларуси. Во время визита она получила престижную премию Сахарова», — пишет Боррель.

С августа он «неделю за неделей» находился под «глубоким впечатлением» от стойкости белорусского народа и его мужественной борьбы за соблюдением фундаментальных прав, за свободные и честные выборы. На это «режим отреагировал жестокостью и беззаконием». Верховный представитель ЕС отмечает, что было задержано более 31 тысячи мирных демонстрантов, в том числе 370 журналистов, в отношении сотен политзаключенных и более чем 900 человек в целом возбуждены уголовные дела.

«Делегация ЕС в Минске неоднократно обращалась к властям за разрешением получить доступ к политзаключенным, чтобы проверить сообщения об ужасных условиях содержания в тюрьмах и бесчеловечном обращении с заключенными. До настоящего времени в доступе отказано», — отмечает Жозеп Боррель.

Он подчеркивает, что с августа Беларусь занимает приоритетное место в повестке дня ЕС, который един в поддержке демократических прав белорусского народа. «Подлинный инклюзивный национальный диалог, прекращение насилия и освобождение всех политзаключенных — единственный путь для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса», — считает верховный представитель ЕС.

Евросоюз, по словам Борреля, готов поддержать любые реальные посреднические усилия, в частности в рамках ОБСЕ, однако до сих пор Минск не согласился на предложение председательства ОБСЕ посетить страну. Тем не менее ЕС продолжит призывать к полной реализации рекомендаций отчета в рамках Московского механизма ОБСЕ.

«Чтобы помочь найти мирное решение, ЕС прибег к ограничительным мерам», отметил Боррель. На минувшей неделе, напомнил он, принят третий пакет санкций, который включает 36 позиций (29 физических и семь юридических лиц). «К настоящему времени ЕС ввел санкции в отношении 88 человек, в том числе Александра Лукашенко, и семи субъектов хозяйствования, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», — обобщил верховный представитель ЕС. «В соответствии с последовательным подходом» члены ЕС выразили «готовность и желание» поработать в январе над новыми позициями в санкционном списке, «если потребуется».

«ЕС и государства-члены продолжат поднимать вопросы, связанные с нарушением прав человека, на международных форумах ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — заявил Боррель. Он напомнил, что литовская прокуратура в рамках универсальной юрисдикции начала досудебное расследование уголовного дела по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина по факту насилия.

Боррель сообщил, что ЕС провел «полную ревизию» отношений с Беларусью. В результате сокращены политические контакты и «секторальные диалоги» с властями, приостановлена либо прекращена финансовая поддержка центральной власти. Увеличена поддержка населению страны. 11 декабря Европейская комиссия одобрила пакет помощи в сумме 30 млн евро. Он включает поддержку гражданского общества и независимых СМИ (8 млн евро), средства на мобильность молодежи и стипендии (8 млн), поддержку малого и среднего бизнеса (10 млн), а также здравоохранения (4 млн), в том числе борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. «Это в дополнение к немедленной поддержке жертв репрессий и государственного насилия (2,7 млн евро) и независимых СМИ (1 млн евро)», — отметил Боррель.

«ЕС продолжит поддерживать белорусский народ столько, сколько необходимо, в защите его фундаментального права выбирать своего президента на свободных и честных выборах, — подчеркнул представитель ЕС. — И он готов существенно увеличить свое участие и поддержку демократической Беларуси за счет увеличения финансовой помощи и секторального сотрудничества».

«Для этого нам необходимы, однако, некоторые ключевые условия: уважение принципов демократии, верховенства закона и прав человека, а также прекращение любых репрессий в отношении лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ и гражданского общества. Надеюсь, и мы будем над этим работать, что эти условия будут обеспечены в 2021 году», — написал Боррель.

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