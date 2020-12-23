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Трамп помиловал бывшего советника и зятя российского миллиардера

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  • 23.12.2020, 9:52
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Трамп помиловал бывшего советника и зятя российского миллиардера
Дональд Трамп

Они были осуждены по делу о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Незадолго до окончания своего президентского срока Дональд Трамп помиловал бывшего советника по международным делам Джорджа Пападополуса. В 2018 году в рамках расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который изучал возможные связи президента Трампа с Кремлем и предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, Пападополус был признан виновным в даче ложных показаний следователям ФБР и осужден, сообщает dw.com.

«Сегодняшнее помилование исправляет несправедливость, которую команда Мюллера причинила стольким людям», — говорится в решении, опубликованном вечером вторника (по местному времени), 22 декабря.

Кроме того, Трамп помиловал Алекса ван дер Цваана — зятя российского миллиардера Германа Хана. Цваан также фигурировал в расследовании о российском вмешательстве в американские выборы и в феврале 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний.

Ранее действующий президент США помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В декабре 2017 года Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с занимавшим на тот момент пост посла РФ в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против ряда российских частных лиц и компаний, а впоследствии дал агентам Федерального бюро расследований США ложные показания о содержании этого разговора.

Расследование Роберта Мюллера

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между Кремлем и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В результате Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.

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