Белорусский офицер: Среди лейтенантов и капитанов больше сторонников перемен 20 23.12.2020, 9:59

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Командование ВС боится участия младших офицеров в протестах.

Игорь Савельев (имя изменено по просьбе героя) работал офицером в одной из воинских частей Гродно и участвовал в мирных акциях протеста. На одном из маршей его задержали. Осенью он уволился из Вооруженных сил осенью, а в начале зимы покинул страну. С переездом помогли беларусские фонды солидарности. Репортер Hrodna.life записал историю бывшего военнослужащего.

Игорь проработал в Вооруженных силах Беларуси более трех лет. Ему нравилось в армии: мечтал о военной карьере. Но события в стране и отношение руководства заставили молодого офицера задуматься об увольнении.

Протест и офицеры

После выборов командир соединения, в котором служил Игорь, собрал подчиненных на совещание и сказал: «Кто имеет другие взгляды на происходящее в стране и не поддерживает правительство — пишите рапорты на увольнение». Тогда Игорь решил уйти.

«Самое печальное, что нашей стране не нужны инициативные и здравомыслящие люди, а нужны послушные исполнители», — говорит он.

Игорь говорит, что в его части много хороших офицеров, прапорщиков и военнослужащих по контракту. По его мнению, по разным причинам они не могут уволиться или высказаться по событиям в стране. У многих кредитное жилье, жены в декрете, а кому-то просто осталось немного до пенсии.

По словам Игоря, в августе после выборов руководство части запретило офицерам и контрактникам появляться на улицах города после 21:00. Возможно, для того, чтобы военные не участвовали в протестах и не были задержаны.

«Я был с 9 по 11 августа на улице. Видел, что происходило на самом деле, как людей избивали и задерживали. Сам старался не вмешиваться. Понимал, что если меня задержат, то могут судить как военного».

Игорь уверен, что среди младшего офицерского состава, до капитана включительно, больше сторонников перемен, чем среди старшего офицерского состава. Считает, что вторые не могут сказать то, что думают. «Слишком большие звезды на погонах и боятся потерять их», — говорит он.

«Мы с женой решили уехать из Беларуси, потому что не устраивал уровень жизни. Мы понимали, что будет только хуже», — говорит Игорь.

Также у Игоря были определенные опасения из-за участия в протесте еще во время работы в армии. В ноябре его осудили по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), он получил штраф.

«Заключения удалось избежать, помогла служба в армии. После моего задержания командование части намекнуло, что когда я уволюсь, они могут ограничить мне выезд за границу, если вдруг решу снимать видео или давать интервью, которые порочат честь армии».

Зарплата, которая не выросла за три года

Когда Игорь после военной кафедры пришел служить в Вооруженные силы, он получал около $ 400. После трех лет службы, имея надбавки за выслугу лет, а также должность с более высоким коэффициентом и другое звание, имел те же $ 400.

Жена работала в общепите. Ее зарплата колебалась в зависимости от сезона от 500 до 1100 рублей.

«За три года зарплата жены также не сильно изменилась. Из этого можно сделать вывод, что после трех лет работы и неплохой инфляции, в долларовом эквиваленте мы стали иметь меньше, хотя в рублях зарплата стала выше».

Помощь от фондов

Игорь с женой спокойно пересек границу с Польшей в декабре. За помощь он благодарит беларусские фонды солидарности.

Фонды помогли Игорю оплатить штраф за участие в мирном шествии, помогли деньгами при увольнении и выделили продуктовые наборы.

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