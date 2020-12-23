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«Это — мы!»: гродненцы создали победный календарь

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  • 23.12.2020, 10:20
  • 2,331
«Это — мы!»: гродненцы создали победный календарь

Над проектом работало почти полсотни человек.

Кандидат исторических наук, доцент Сергей Морозов уволился полтора месяца назад из Гродненского государственного университета из-за давления со стороны руководства. После увольнения, вдохновленного песней «Это – мы!» в исполнении «Вольного хора» Сергей взялся за фотопроект настенного календаря под таким же названием: «Это – мы!», сообщает «Белсат».

В работе над календарем было задействовано почти полсотни человек. В том числе: работник «Гродно Азота», режиссеры и актеры Гродненского драматического театра, которые участвовали в забастовке и были уволены, униатский священник, журналисты и другие.

В конце концов, при поддержке гродненского медиа hrodna.life, календарь несколько дней назад увидел свет в печатном виде. Приобрести календарь можно у автора.

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