Андрей Пионтковский: Как США ответят Путину на отравление Навального 2 23.12.2020, 10:31

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Андрей Пионтковский

В администрации Джо Байдена идет серьезная дискуссия по вопросам политики в отношении России.

Вчера по CNN в прайм-тайм шел фильм Клариссы Уорд, корреспондента CNN в Москве, обо всей истории с отравлением Алексея Навального, пишет известный публицист Андрей Пионтковский в статье для украинского «Нового времени».

И хоть в Украине всем известно, что Владимир Путин — преступник, и это же хорошо известно в Америке, но человеческая психика устроена так, что тысячи убитых в Украине и десятки тысяч в Сирии кажутся статистическими данными в отчетах. А вот рельефно, скульптурно показанное конкретное убийство — это, конечно, производит впечатление на обычных граждан и политиков. Как раз совпало, что сейчас в США приходит к власти новая администрация Джо Байдена, идет серьезная дискуссия по вопросам политики в отношении России.

И единственный вопрос, в котором при всех своих разногласиях сходятся республиканцы и демократы, — это отношение к путинскому режиму, а также солидарность в отношении к Украине как жертвы агрессии. Но эта единодушная политика несколько смазывалась Дональдом Трампом. В США президент — это не царь и не диктатор, он не может менять курс политики, но вставлять палки в колеса способен. Однако его время уходит.

Новая же администрация будет вести себя в отношении путинской России гораздо более жестко. После истории с Навальным в США уже просто невозможно отрицать, что Путин — преступник. В Конгрессе находится на обсуждении резолюция об объявлении РФ государственным спонсором терроризма. После демонстрации вышеупомянутого фильма очень высоки шансы на принятие этой резолюции, а соответственно и на жесточайшие санкции в отношении путинского режима.

На мой взгляд, самые болезненные для путинского режима «адские санкции» уже были приняты с законом 2017 года, который требовал ареста активов олигархов и чиновников близких к Путину. Но Трампу удалось «замотать» реализацию этого закона, а ведь речь идет о $1 трлн. Это не только удар по всей стоящей у власти путинской группировке, но и громадный посыл российскому народу. В соответствии с этим законом эти деньги не просто должны быть арестованы, а информация о причастных должна стать публичной. Мы должны узнать, кто именно его соратники, укравшие эти деньги. После этого эти средства должны быть возвращены истинному владельцу — российскому народу, но не этому правительству, а первому посткриминальному правительству России.

Украина имеет непосредственное отношение к этому вопросу. На прошлой неделе я участвовал в конференции в Киеве, где обсуждался вопрос, что значительная часть этих средств должна пойти на компенсацию ущерба, нанесенного в ходе российской агрессии.

И еще раз хочу для украинской аудитории подчеркнуть, что сейчас самая благоприятная обстановка для получения Украиной статуса major non-NATO ally, основного союзника вне НАТО. Этот вопрос уже рассматривается, заявку подавало прежнее правительство Украины, а сейчас для этого есть все основания. И это гораздо более быстрый путь к военному союзу, чем вступление в НАТО, потому что вступление в НАТО может заблокировать любой путинский агент вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Это вопрос двухсторонних отношений США и Украины, так что Украине нужно максимально использовать эту благоприятную возможность в двух аспектах:

Во-первых, форсирование получения статуса основного союзника вне НАТО.

Во-вторых, активно участвовать в ведущемся в Сенате обсуждении закона о признании России государственным спонсором терроризма, представив громадные доказательства, которые имеет Украина. Ведь российская агрессия является ярчайшим проявлением государственного терроризма.

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