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«Выходим, потому что накипело»

  • 23.12.2020, 10:39
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«Выходим, потому что накипело»

Жители Лиды во время акции протеста записали видео со стихотворением.

Жители Лиды записали видео со стихотворением, плакатами и бело-красно-белыми флагами в поддержку врача Галины Васериной, которую задержали 19 декабря за фото на «Кургане Славы». 21 декабря суд дал ей штраф 10 базовых величин.

Лидчане вышли на акцию с плакатами «Выходим, потому что накипело» и национальной символикой.

Видео опубликовал телеграм-канал vybory_smotri.

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