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Ответы на главные вопросы о новом штамме коронавируса

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  • Евгений Комаровский
  • 23.12.2020, 10:43
  • 2,127
Ответы на главные вопросы о новом штамме коронавируса

Давайте вместе подумаем.

Сутки прошли под знаком тотальных истерик: новая мутация коронавируса, мы все умрем, крах программы вакцинации, в общем, всем конец

Создается впечатление, что кто-то там наверху (не знаю, как высоко), очень заинтересован в том, чтобы мы все постоянно находились в истерическом состоянии.

Я заметил, что последние пару недель в Украине стало менее напряженно. Во-первых, потому, что заболеваемость перестала расти, даже некоторым образом снизилась. Количество пациентов в больницах на стабильно высоком уровне, но не увеличивается. Каждый день стали слышать о начале вакцинации в разных странах. И может и до нас дойдет это дело, кто-то и нам протянет руку помощи. Поэтому кому-то наверху надо организовать срочно новый повод для истерики.

Давайте вместе подумаем. Возникла новая мутация вируса. Это что — первая мутация? Да этих мутаций в течение года уже было сотни. Не каждая мутация говорит о том, что вирус принципиально меняется. Когда создается любая вакцина, то таким образом, чтобы у нас выработались антитела против стабильного участка генома вируса.

Да этих мутаций в течение года уже было сотни

Главный вопрос: повлияет ли эта мутация на эффективность вакцинации?

Прямой ответ: не повлияет. И на сегодня все, кто имеет отношение к уже созданным вакцинам, и Pfazer, и Moderna, — все сказали о том, что их вакцины сохраняют эффективность, и мутация на это не влияет.

Следующий вопрос: эта мутация делает вирус более опасным для человека?

Ответ: Никаких данных на этот счет нет. То есть вирус не стал более опасен. Об этом нам сообщили как-то непонятно. Сказали, что этот вирус более заразен, даже цифру назвали — 70%. Как можно оценить в столь короткое время на таком ограниченном человеческом контингенте вот эту заразность, и быть уверенным, что речь не идет о какой-то специфической популяции людей, о специфических метеорологических условиях, температуре и влажности воздуха, о том, что в этой популяции в конце концов мог быть один или два суперраспостранителя. И непонятно совершенно, почему, если нам говорят, что эта мутация есть в Великобритании, Дании, Нидерландах, Австралии, надо закрыть Великобританию, но не закрыть все остальное.

Напрашиваются грустные мысли о том, что коронавирус коронавирусом, а политика политикой. О том, что есть некие явления, которые мы с вами — простые люди, не понимаем, но по-прежнему, как я и много раз повторял, все коронавирусные решения не столько медицинские, сколько политические.

Давайте рассмотрим тот феномен, связанный с новой мутацией, которого все боятся больше всего. Его большая заразность. Как мы с вами можем на это влиять? Использовать маски, избегать большого количества людей, не находиться в помещениях, где много народу и мало кислороду. Планировать активности на праздники по максимуму на свежем воздухе.

Об этой мутации говорят едва ли не с сентября. Ну в чем резон — вот так резко все позакрывать, кроме как указать Великобритании на ее место. Вот она отказалась быть в семье цивилизованных народов — в Евросоюзе — нате вам, теперь мы к вам летать не будем. Они там выясняют какие-то отношения, а люди с криками и истериками бегают друг вокруг друга.

Поэтому ребята, если рядом с вами находится человек, у которого над маской торчит нос, или вы в помещении, где нечем дышать, какое вам дело до мутаций? Не лезьте в толпу и вентилируйте помещение. А новый штамм? Пусть это будет наша с вами самая большая беда. Улыбнитесь и идите на свежий воздух.

Евгений Комаровский, «Новое время»

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