Сколько белорусы заплатят по долгам в 2021 году? 1 23.12.2020, 11:04

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Фактически каждый девятый бюджетный рубль пойдет кредиторам Беларуси.

Госдолг называется госдолгом в постсоветском регионе. Более адекватный термин — это англоязычный public debt, так как госдолг лежит бременем на всем обществе, пишет сайт banki24.by.

Обычно точная информация о платежах по госдолгу находится в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета. Однако в этом году Минфин решил не публиковать данный документ и ограничился лишь «голым» текстом проекта закона о бюджете.

Впрочем, открытые данные, которые имеются на третью декаду декабря, позволяют реконструировать суммы выплат как рублевом, так и в долларовом эквиваленте. В качестве источников информации используем заявления чиновников Минфина, текст проекта бюджета-2021 и основные направления бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021—2023 гг.

17 декабря замминистра финансов Кийко сообщил, что на погашение госдолга уйдет 4,9 млрд BYN. При этом 97% от этой суммы номинировано в валюте и эквивалентно 1,9 млрд USD.

По словам Кийко, расходы на обслуживание госдолга в 2021 году составят 3,1 млрд BYN. Они учтены в расходной части бюджета и превыcят 11% трат республиканской казны. Фактически каждый девятый бюджетный рубль на уровне республики пойдет кредиторам Беларуси.

Кийко добавил, что одним из источников выплат по госдолгу будет рефинансирование — то есть влезание в новые долги ради погашения и обслуживания старых. По планам Минфина рефинансирование составит почти 1 млрд USD, из которых 775 млн USD дадут внешние финансовые рынки, а 200 млн USD — внутренний.

На погашение госдолга также определены остатки средств республиканского бюджета «за счет сверхплановых заимствований». В долларовом выражении эти остатки оценены Кийко в 740 млн USD.

Ситуация с источниками на внешних рынках прояснилась 21 декабря. В тот день в Москве было подписано соглашение о предоставлении Беларуси госкредита от РФ.

По условиям соглашения кредит разделен на 2 транша по 500 млн USD в эквиваленте. Первый транш россияне должны выдать до конца 2020 года, а второй — в 2021 году. В этом нет ничего нового: аналогичные условия обсуждались еще в сентябре. Тогда же министр финансов РФ Силуанов сообщил, что оба транша будут не в долларах, а в российских рублях.

Тогда получается, что как минимум 500 млн USD из 775 млн USD предстоящих заимствований на внешних рынках даст Россия. А что с остальными 275 млн USD? Форма их привлечения видна из проекта бюджета — это ценные бумаги Минфина (читай: гособлигации).

В основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021—2023 гг. сказано, что на будущий год в бюджет заложен среднегодовой курс доллара 2,5678 BYN за 1 USD. Имея под рукой эту информацию, нетрудно пересчитать выплаты по госдолгу в твердую валюту.

На обслуживание госдолга в 2021 году пойдет 1,193 млрд USD, на погашение — 1,916 млрд USD. Таким образом, всего платежи по госдолгу составят 3,109 млрд USD. Будущий год будет очередным, в котором выплаты по public debt для Беларуси не опустятся ниже 3 млрд USD.

Эти цифры вполне согласуются с документом Минфина на 2021—2023 гг. Согласно основным направлениям бюджетно-финансовой и налоговой политики в грядущем году платежи по госдолгу в валюте составят 3 млрд USD, в том числе погашение — 1,9 млрд USD, а обслуживание — более 1,1 млрд USD. Видно, что доля выплат в белорусских рублях остается маргинальной.

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