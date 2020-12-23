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Журналисты нашли неадекватного «ябатьку», напавшего на мемориал Роману Бондаренко на Ангарской

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  • 23.12.2020, 11:28
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Журналисты нашли неадекватного «ябатьку», напавшего на мемориал Роману Бондаренко на Ангарской

Местные жители уже не раз ставили его на место.

В милицейских пресс-релизах 57-летнего Сергея Волошко назвали бы "неравнодушным гражданином". На Ангарской — в большом минском "спальнике", где он живет, — он известен тем, что уничтожает БЧБ-символику и бросается гнилыми яблоками в мурал со Светланой Тихановской, сообщает euroradio.pl.

А 22 декабря он разрушил небольшой народный мемориал, посвященный Роману Бондаренко — это попало на видео.

Волошко уже был известен жителям Ангарской. В телеграм-каналах писали, что в сентябре он разрисовывал зеленой краской и написал неприличные слова на муралах со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой. Сергей Волошко говорит, что не имеет к этому отношения. В граффити с Тихановской он кидался гнилыми яблоками — но не более.

Этот бросок заметил один из местных активистов. Вот как он вспоминает о своей первой встрече с Сергеем Волошко:

— Я просто вышел к муралу, потому что сказали, что какой-то левый ходит. Этим левым и был этот мужчина [Сергей Волошко — Еврорадио]. Я стоял, а он яблоками начал кидаться в мурал. Я говорю, типа "Что за ерунда?", а он на меня с кулаками.

За драку Сергея Волошко забрали в милицию. Дело даже дошло до суда, но участники конфликта в итоге примирились. Спустя некоторое время Сергей Волошко снова пришел к муралу, и снова с гнилыми яблоками.

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