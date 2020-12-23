Байден предупредил, что кибератака русских хакеров не останется без ответа 1 23.12.2020, 11:41

Джо Байден

Команда избранного президента обдумывает варианты наказания Москвы.

Избранный президент Джо Байден заявил во вторник, что не видит никаких доказательств того, что ситуация после массовой кибератаки на Соединенные Штаты находится под контролем. Он также предупредил, что это кибернападение не останется без ответа после его вступления в должность главы государства 20 января, сообщает golosameriki.com.

В результате взлома, обнаруженного на прошлой неделе, пострадали как минимум полдюжины правительственных агентств, а тысячи американских компаний оказались незащищенными перед кибернападением. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что эта кибератака, по всей видимости, была совершена при поддержке российских властей.

«Это серьезный риск, и он сохраняется. Я не вижу свидетельств того, что сейчас все под контролем... Министерство обороны по многим вещам нас даже не проинформирует. Поэтому я не знаю ничего, что свидетельствовало бы о том, что ситуация находится под контролем», - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Демократ Джо Байден обвинил нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа в том, что тот не обеспечил защиты страны от кибератак. Байден, победивший Трампа на ноябрьских выборах, заявил, что его будущая администрация предпримет важные шаги для реагирования на это массированное нападение, но не сообщил подробностей.

Будущий глава администрации Белого дома заявил в воскресенье, что реакция Байдена на хакерскую атаку выйдет за рамки санкций. Рон Клейн сказал, что Байден наметил действия, чтобы уменьшить способность иностранных акторов участвовать в кибератаках против Соединенных Штатов.

Команда Байдена обдумывает варианты наказания Москвы за ее предполагаемую роль в нынешней хакерской атаке, включая финансовые меры и ответные взломы российской инфраструктуры, сообщили агенству Reuters информированные специалисты.

Кремль отрицает свою причастность к массированной хакерской атаке.

«Вопрос о нанесенном ущербе еще предстоит решить. Мы должны очень внимательно изучить природу взлома, насколько он обширен и какой ущерб нанес», - сказал Байден.

Ответ на кибератаку - это только одна из растущего списка проблем, с которыми столкнется Байден, когда он начнет работать в Овальном кабинете Белого дома. В этом списке также - борьба с пандемией коронавируса и восстановление американской экономики.

Во вторник переходная команда Байдена также объявила о шести новых назначениях в его президентскую администрацию. В этой администрации пока вакантными остаются должности генерального прокурора и директора Центрального разведывательного управления.

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